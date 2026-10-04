La jornada electoral para muchos de los candidatos a gobernador regional de Tacna y alcaldes provinciales y distritales, inició hoy domingo 4 de octubre en horas de la mañana con el tradicional desayuno electoral en sus locales de campaña, locales privados y hasta en sus domicilios.

Candidato estuvo junto a sus padres

El candidato a gobernador regional por el partido político Ahora Nación Walter Anchapuri Zapata lo hizo al promediar las 9:30 h en su local principal de campaña, en la calle Arias y Aragüez, en el Cercado, acompañado de sus padres que llegaron desde la región Puno, su esposa, hermana y un grupo de simpatizantes.

Los participantes degustaron de pastel de choclo, picante a la tacneña, fiambrada, sopaipilla, papas, queso, encebollado de huevo, chicha y otros alimentos que son parte de la tradición andina.

“Vamos hacer una oración agradeciendo toda la comida al Dios poderoso”, dijo Anchapuri Zapata antes de cederle la palabra a una de las asistentes.

Misa y desayuno antes de sufragar

Otro político que llevó adelante el tradicional desayuno electoral fue el candidato a primer regidor de la Municipalidad Provincial de Tacna por el Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna, Luis Torres Robledo, actual gobernador regional de Tacna. Antes asistió a misa en la parroquia Virgen de Chapi.

En la mesa principal estaba acompañado del candidato a gobernador regional Stephen Ugarte Dávila, de la candidata a alcaldesa de Gregorio Albarracín Liliana Bustinza, entre otros postulantes a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 por Fuerza Tacna, así como de militantes y simpatizantes.

Los presentes compartieron el tradicional picante a la tacneña, chicharrón de chancho, entre otros platos de la gastronomía local en su domicilio, en la calle Cajamarca.

“Hoy nos comeremos este pulpo norteño”

En una pausa del desayuno electoral, el candidato Luis Torres Robledo cogió un pulpo y lo levantó con las manos y señaló “Hoy me nos comeremos a este pulpo norteño”, haciendo alusión a sus contrincantes en la campaña electoral.

Casi a la misma hora, el candidato a gobernador regional por el partido político Alianza Para el Progreso, Mario Ruiz Rubio, participó del desayuno electoral acompañado de su candidata a vicegobernadora regional Elba Tellería, así como otros candidatos y simpatizantes en su local partidario que se ubica en la Av. Grau, en el Cercado.

En la mesa del candidato Ruiz Rubio fue más franciscana, había un plato de aceituna, tamales, canchita y jugo.

Acompañado de candidatos a consejeros

El candidato a gobernador regional de Tacna por el partido político Renovación Popular del Perú, Fernando Martorell Sobero, participó de un desayuno electoral con sus candidatos a consejeros regionales y un grupo de simpatizantes en el local de eventos Kuska, en el distrito de Pocollay.

Por otro lado, el candidato a alcalde provincial de Tacna por el partido político Ahora Nación, Edgar Concori Coaquira, también organizó el desayuno electoral en un local privado ubicado en la avenida Luis Basadre. Estuvo acompañado de familiares, plana de candidatos a regidores y simpatizantes.

“Hoy nos comemos al chanchito”, dijo el candidato Edgar Concori Coaquirra, en el tradicional desayuno electoral que realizaron sus simpatizantes en una cebichería de la avenida Luis Basadre.

Asimismo, el candidato a alcalde provincial de Tacna por el partido político Podemos, Joel Chinchazo Montoya, participó de un desayuno electoral singular, más bien una fiambrada, en el cerro Intiorko, en lo alto del distrito de Ciudad Nueva.

“Queremos darle un mensaje contundente a los políticos tradicionales. Hoy estoy aquí con cada vecino y vecina que lucha por agua, por un título de propiedad, por vías de acceso. Estoy convencido que en estos años (de gestión) vamos a hermosear este lugar y otros que necesitan agua, luz, desagüe y títulos de propiedad, este es mi compromiso”, refirió.