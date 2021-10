Con el afán de conseguir votos para las elecciones municipales y regionales del 2022, los candidatos tacneños se olvidaron o no les interesa cumplir los protocolos sanitarios contra la COVID-19, ya que no usaron las mascarillas, poniendo en riesgo no solo su salud sino la de los pobladores.

En una ceremonia por el 12º aniversario de la Asociación Pampas del Águila en la III Etapa del Promuvi Señor de los Milagros, se observó, entre los conocidos, al candidato al Gobierno Regional Mario Ruiz Rubio, sin la debida protección.

Mal ejemplo de aspirantes a autoridades

También al candidato a la alcaldía distrital de Gregorio Albarracín Miguel Escobar Gómez, quien además es autoridad ya que es regidor de la Municipalidad Provincial de Tacna, entre otros asistentes que tampoco usaban mascarilla pese a que estaban a menos de un metro de distancia.

Cabe mencionar que la pandemia del nuevo coronavirus aún no ha terminado y las autoridades del sector salud encabezados por el director de salud Oscar Galdos reitera a toda la población no dejar de utilizar las mascarillas, lavarse las manos, guardar la distancia física y aplicarse las vacunas contra la COVID-19.