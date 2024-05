La comisión de procesos administrativos y disciplinarios se encargará de investigar las presuntas responsabilidades en las deficiencias presentadas en la obra de asfaltado de la avenida Basadre y Forero, informó ayer el gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Tacna Erick Vildoso Ale.

Confirmó que se ha iniciado el retiro del asfalto que presentaba ondulamiento en un tramo de 25 metros y que se recarpeteará con material que cuenta con todas las certificaciones de calidad.

Indicación del alcalde

Indicó que este material ha sido proporcionado por la misma proveedora, pero que se ha tenido cuidado en solicitarle que presente todas las certificaciones de calidad, lo cual ha cumplido.

“Hay una indicación del señor alcalde para que se inicie un proceso de investigación y pase a la oficina del PAD (procesos administrativos y disciplinarios) donde se hacen los procesos administrativos y si hay alguna responsabilidad de algún funcionario que tenga que asumir su responsabilidad pues así será”, advirtió.

Problemas en dos ocasiones

El funcionario reconoció que no es un experto pero cree que “hubo un error en la compactación y si no fue en la compactación ha sido en la preparación del asfalto RC-250 porque al parecer en una parte no se preparó bien”.

Recordó que en un primer momento hubo una selección y en el primer envío se determinó que el asfalto era de mala calidad y se retiró dicho asfalto. En la segunda ocasión se envió a una persona para que acompañe todo el camino y verifique que no violen los precintos de seguridad. Precisó que una vez recibido el asfalto por la MPT este es guardado en tanques en el área de equipo mecánico y se preparan el día en que se va a colocar el afirmado.

Gerente pide disculpas a la población

“Para que culmine la obra solo falta asfaltar algunas tramos y el cambio de la parte ondulante” mencionó. Además pidió “las disculpas del caso por todo esto errores que se han ido cometiendo, han sido errores que quedaron de parte de un mal expediente y ya estamos por subsanarlos.

La Contraloría de la República está investigando el proyecto y le hace el seguimiento y monitoreo constante. Cada semana solicita informes a la MPT, mencionó el gerente.