Un problema que se suscitaría en varias instituciones educativas del Cercado de la ciudad de Tacna fue expuesto por el consejero del Gobierno Regional de Tacna, Fredd Calisaya Yapura.

Señaló que dentro del trabajo de fiscalización se ha verificado las direcciones entregadas por los padres de estudiantes que postularon el proceso de matrícula de la institución educativa emblemática (IEE) Coronel Bolognesi, constatando que muchos de ellos no viven en los domicilios consignados.

Irregularidades en matrículas

“Se debe a que se han acercado personas que denuncian que otros estudiantes han ingresado porque son familiares de tal profesor...”, contó la autoridad. Recordó que actualmente las matrículas se efectúan con la normativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tacna la cual también debería verificar el cumplimiento de las mismas.

En ese sentido dijo que se elaborará una ordenanza para que se priorice realmente a los estudiantes que vivan en la zona de influencia de la institución educativa, ya que estaban siendo perjudicados por personas que viven en otro lugar.