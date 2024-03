La abogada Evelyn Vicuña Rojas calificó como una denuncia “calumniosa” la acusación presentada ante el Ministerio Público en contra de su designación como directora regional de Trabajo de Tacna.

MIRA ESTO | Tacna: Incautan bienes y sueldan puerta de bar clandestino en distrito Albarracín

La denuncia fue interpuesta el 11 de marzo por el abogado José Alejos y la trabajadora Eliana Vásquez quienes aseguran que Vicuña no cumple con tener capacidad y experiencia en promoción del empleo y apoyo a la micro y pequeña empresa, como exigiría la Ordenanza 0023 – 2007.

Trayectoria en gestión pública

“Yo cumplo el perfil de acuerdo a lo que me convocaron, tengo una trayectoria en gestión pública de 17 años de los cuales en algunas ocasiones se ha asumido cargos de jefatura, encargaturas de oficina, también de directora, entonces sí cumplo”, aseguró la funcionaria.

Subrayó que no tiene ninguna oposición a la investigación de la Fiscalía y que por el contrario le gustaría que se acelere porque esta situación pretende quizás deteriorar la imagen de las personas y de la institución.

Niega conflicto de intereses

Asimismo negó tajantemente que haya un conflicto de intereses ya que si bien tiene un estudio que lleva casos civiles, administrativos y laborales, actualmente no ejerce en la misma y si así lo hiciere no tendría ningún impedimento normativo ni legal.

TE PUEDE INTERESAR | Tacna: Solicitan la vacancia del alcalde de Gregorio Albarracín Niel Zavala

Sobre la denunciante dijo estar sorprendida porque “a la señora la conozco bastante, he trabajado con ella en varias ocasiones en el GRT, en Trabajo y siempre le he expresado mi consideración profesional, no sé a qué se debe que presente esta denuncia calumniosa”, manifestó la letrada.