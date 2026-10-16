La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas logró ayer que el Poder Judicial conceda siete días de detención preliminar por flagrancia en contra de Carlos Alberto Condori Cotrado (33) y Alberto Condori Tarqui (67), hijo y padre, respectivamente, por el presunto delito contra la dignidad humana en la modalidad de trata de personas agravada con fines de explotación sexual, en concurso con agresión sexual en agravio de la menor NN de 13 años que estaba desaparecida del 29 de setiembre y el 13 de octubre retornó a su vivienda tras escapar de una presunta red de explotadores sexuales de escolares.

Más agraviadas

Esa menor NN, estudiante de un colegio del cono norte, también brindó información en entrevista que se le hizo en la Cámara Gesell bajo prueba anticipada. Confirmó su denuncia de que estaba retenida contra su voluntad, que le abusaron sexualmente y mencionó que otras 12 menores de diferentes instituciones educativas estarían siendo sometidas a los actos sexuales a cambio de dinero, señalando como principal responsable a Carlos Condori Cotrado, alias “Carlos”, quién cuenta con antecedente por delito de trata de personas.

Reuniones en vivienda

Como se informó, el miércoles 14 durante el registro del inmueble ubicado entre la calle Cahuide N° 260 y avenida Miguel Grau del centro poblado Francisco Bolognesi se detuvo a los dos varones adultos, luego que la menor NN señaló que en esa reunión estuvo retenida y era obligada a participar de reuniones con consumo de licor y posiblemente estupefacientes, donde fue ultrajada sexualmente y también vio como otras menores eran sometidas a actos sexuales a cambio de dinero.

Droga, preservativos y celulares

Se incautó un arma de fuego tipo carabina, tres bolsas de plástico con la droga sintética tusi o “cocaína rosa”, preservativos, prendas íntimas femeninas, pastillas anticonceptivas, dinero en efectivo y ocho celulares, entre los cuales se halló el dispositivo móvil de la propia menor agraviada NN, confirmándose de esa manera que dicha colegiala estuvo en ese lugar.

Se hizo diversas incautaciones en la vivienda de la calle Cahuide con avenida Grau

Más diligencias

Según el Ministerio Público, en el plazo de siete días dado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna se debe realizar varias diligencias, como extracción e interpretación informática-forense de los teléfonos incautados, el análisis de cuentas en redes sociales, peritajes químicos y biológicos, así como diligencias orientadas a la ubicación y protección de otras probables menores de edad afectadas por esta red de captación.

Cuenta a familia

Se pudo conocer que NN (13) luego de huir de una presunta red de trata de menores dijo a sus familiares que fue captada por dos colegialas de quinto año de su mismo colegio y entregada a “Carlos”. Refirió que esas dos chicas le contaron que “Carlos” llamaba por celular a hombres adultos para que tengan sexo con menores por dinero; previamente las agraviadas eran drogadas para que acepten.

Sexo por dinero

También contó a policías, mediante su padre que hizo la denuncia en la comisaría Gonzáles Vigil, que vio a unas 12 chicas que acudieron a las reuniones en la casa entre las calles Cahuide y avenida Grau; en ese predio y otros lugares las colegialas serían inducidas a tener relaciones sexuales con clientes que pagaban S/ 300 por una menor y “Carlos” se quedaba con la mitad del dinero.

NN dijo que el 12 de octubre “Carlos” la sacó de la casa y llevó en un vehículo a la vivienda de un hombre gordo que le pagó a “Carlos” S/ 300 para tener relaciones sexuales, al final la menor de 13 años recibió solo S/ 150.

Policías y fiscales ingresaron por una puerta que colinda con la avenida Grau

Escape de noche

El día 13 (martes) NN aprovechó un descuido de “Carlos” que hablaba por celular con un abogado y salió de la casa a las 21:20 h aproximadamente para dirigirse a su vivienda y reencontrarse con sus familiares que habían puesto la denuncia sobre su desaparición el 29 de setiembre.

Dos fiscales

Las diligencias por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas y la sección Trata de Personas del Depincri continúan. En este caso se encuentran las fiscales Eliana Medina Copa y Ana Neyra Tumpi como las representantes del Ministerio Público que siguen de cerca el avance de las investigaciones.