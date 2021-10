Según las primeras mesas contabilizadas en el distrito de Sama, en Tacna, la población votó mayoritariamente por el “Sí” a la revocatoria de sus autoridades municipales.

Sama fue uno de los 13 distritos a nivel nacional donde se realizó una consulta popular de revocatoria este domingo 10 de octubre para decidir si sus autoridades continuaban o no en el cargo.

Autoridades con un pie afuera

Fueron sometidos a este escrutinio el alcalde Milton Juárez y los regidores Neptalí Chire Carpio, Fidel Vásquez Delgado, Wilfredo Villalva Ramos, Karen Vargas Flores y Ricardo Gonzales Nina.

Se instalaron en total dos locales de votación para un total de 2,171 electores. En la institución educativa Carolina Freyre hubieron seis mesas y en el plantel Víctor Gutiérrez, en la playa Boca del Río, dos mesas.

Primeros resultados al 70%

Estos fueron los resultados de las primeras seis mesas: En la mesa 100088 el Sí obtuvo 100 votos y el No, 75 votos. En la mesa 100089 el Sí alcanzó 106 votos y el No, 69. En la mesa 1000090 el Sí tuvo 121 votos y el No, 64 votos.

Asimismo en la mesa 100091 el Sí logró 124 votos y el No, 66. En la mesa 100092 el Sí tuvo 114 votos y el No, 64; y finalmente en la mesa 100093 el Sí tuvo 98 votos y el No, 67 votos.