El gobernador regional Luis Torres Robledo negó que estén relegados en la ejecución del presupuesto destinado a proyectos de inversión pública, tal como se dejó entrever en los últimos días en algunas publicaciones de los medios de comunicación local.

Refirió que, si bien actualmente se ubican en el puesto 10 de mayor ejecución de gasto de inversión a nivel de gobiernos regionales, el avance hasta el lunes 16 de noviembre supera el 80%.

Cifras de Consulta Amigable del MEF

Según cifras oficiales que se publican en el portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el GORE Tacna tiene un porcentaje del 80.4%, añadió la autoridad regional.

El reporte del MEF señala que a la fecha lidera la ejecución de gasto de inversión el Gobierno Regional de Junín, con el 90.5%. Le siguen Amazonas (88.4%), Ayacucho (87.4%), Ica (87.2%), Ucayali (84.4%), Piura (84.3%), San Martín (83.5%), Arequipa (83.0%) y Loreto (82.2%).

PIM casi duplicó el PIA del GORE Tacna

De acuerdo a la publicación, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del GORE Tacna es de S/ 242 465 752. Mientras que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/ 478 772 013. Y a la fecha ya se ha devengado S/ 385 092 354. Asimismo, registra compromisos anuales por S/ 406 306 505.

El GORE Tacna, en una publicación en su cuenta de Facebook informó que este resultado sitúa a Tacna por encima del promedio de ejecución del conjunto de gobiernos regionales, que alcanza el 74.8%, superándolo en 5.6 puntos porcentuales.

Primeros en ejecución de presupuesto

El equipo técnico del Gobierno Regional de Tacna no solo está trabajando en ordenar la documentación para el proceso de transferencia, sino que está abocado a que se ejecute el mayor porcentaje del presupuesto destinado a proyectos de inversión.

Torres Robledo dijo que a fin de año se estima superar el 95% de ejecución del presupuesto destinado a proyectos de inversión. Incluso se podría llegar al 97%. “Falta un mes y medio para terminar el 2026, y el periodo de gestión, y estoy seguro que vamos a repetir lo del 2024 y 2025 donde se ejecutó el 98.5% y 97.6%, respectivamente. Incluso en el 2024 ocupamos el primer lugar a nivel nacional”, anotó la autoridad regional.

Ejecución de gasto en el 2023 fue bajo

Recodó que el primer año de gestión, en el 2023, estuvieron bajos, y fue por los problemas legales y la gestión temporal que presidió la vicegobernadora regional Liliana Velazco Cornejo..., pero apenas regresaron se recuperaron y de ahí no los paró nadie.

Agregó que en el histórico del GORE Tacna, en los últimos 20 años, su gestión es la única que ha superado el 97% de ejecución de gasto de inversión y por dos años continuos, y eso podría repetir este año.

En la publicación en la red social, la Oficina de Imagen consignó que la gestión regional, liderada por el gobernador Luis Torres Robledo, continúa trabajando con una visión firme por el desarrollo de Tacna mediante la ejecución de proyectos de inversión pública orientados al cierre de brechas de infraestructura y servicios, fortaleciendo el seguimiento presupuestal y las acciones necesarias para mejorar progresivamente su capacidad de gasto.