El gobernador regional Luis Torres Robledo remitió oficios circulares a los representantes de Tacna en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para solicitar especial atención e impulso al trámite de aprobación de la Proposición Legislativa N° 00395/2026-2031-CD, denominada “Ley de Saneamiento de tramos de la provincia de Jorge Basadre y de algunos de sus distritos, del departamento de Tacna”.

Iniciativa de importancia para la región

A través de los oficios circulares N° 031 y N° 725-2026-SGPLEGT-GRPPAT-GGR-GR/GOB.REG.TACNA, respectivamente, la autoridad regional considera necesario establecer espacios de diálogo para aunar esfuerzos sobre el tratamiento de esta iniciativa legislativa, que es considerada de alta importancia para la región.

En el documento, de fecha 9 de noviembre de 2026, se precisa que la aprobación de esta ley es fundamental para culminar el proceso de saneamiento y delimitación territorial, lo cual permitirá la adecuada organización político-administrativa del departamento de Tacna, así como garantizar la seguridad jurídica de las poblaciones comprendidas en el ámbito de la provincia de Jorge Basadre.

Seguridad jurídica territorial

Asimismo, se precisa que la referida proposición legislativa reviste especial trascendencia para la región por su vinculación con la seguridad jurídica territorial y con las legítimas aspiraciones de la población tacneña, por lo que el GORE Tacna expresa su predisposición para exponer de manera técnica y normativa su posición y los fundamentos que la sustentan ante el Congreso.

Desde el GORE Tacna se valoró especialmente el diálogo y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y, particularmente, con el Congreso de la República, al considerarlo una institución fundamental para la construcción de consensos y la búsqueda de soluciones que respondan al interés nacional y a las legítimas demandas de las regiones.

Gobernador demanda aunar esfuerzos

Finalmente, el gobernador reafirmó su compromiso de aunar esfuerzos conjuntos a fin de concretar la tan ansiada “Ley de Saneamiento de tramos de la provincia de Jorge Basadre y de algunos de sus distritos, del departamento de Tacna”, invocando la responsabilidad compartida en la defensa de los intereses de Tacna.

Como se recuerda, el presente proyecto de ley fue aprobado en el mes de julio por el Congreso unicameral en su última legislatura 2025-2026. La autógrafa de ley fue remitida al Ejecutivo para su promulgación, pero por presión de las autoridades de Moquegua el mandatario José María Balcázar la observó y devolvió al Legislativo, pasado al archivo.