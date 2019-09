Tacna lidera ranking de ventas de Renzo Costa en provincias

Síguenos en Facebook

La cadena peruana Renzo Costa esta semana inauguró una tienda comercial en Tacna, donde lleva funcionando un mes con sorprendentes cifras en ventas, señaló la dueña y fundadora de la empresa, Marina Bustamante, quien indicó que llegaron a esta ciudad porque es la tercera a nivel nacional en compras on line de esta marca.

Por qué decidieron llegar a Tacna?

Nosotros tenemos un comercio on line, e-comerce, y vimos que nuestro tercer lugar de compras lo ocupa Tacna, y a parte en las redes la gente de Tacna nos piden mucho nuestros productos y nos preguntaban por qué Renzo Costa no venía a Tacna, y también en nuestra base de datos de Lima tenemos muchos clientes de Tacna, entonces por qué no venir a Tacna. Nuestro formato es siempre ir Centros Comerciales pero como no hay, estuvimos buscando locales adecuados.

¿El comprador potencial es de Tacna o de Chile?

Durante este mes de apertura hemos vendido bastante a clientes chilenos pero nuestros clientes de Tacna son frecuentes, son cálidos, nos quieren bastante, además que somos una empresa peruana.

¿En este primer mes cumplieron las expectativas de venta?

Se superó, no creíamos no creímos que era tanta nuestra aceptación. La verdad es que estamos agradecidos con el pueblo tacneño, que está ocupando uno de los primeros lugares de ranking de todo el interior del país.

¿Se tuvieron que reabastecer?

Sí, está llegando otro cargamento porque superó nuestras expectativas. Nosotros no informamos a la gente, cuando traemos innovamos, nos renovamos... Tacna tiene 350 mil habitantes, no ponemos el mismo producto, tenemos que traerle otros diseños. Ahora están llegando unos 45 modelos distintos de carteras, seis de casaca, y de diferentes colores, tallas y texturas.

¿Qué ciudades superan a Tacna en ventas?

Están Chiclayo, Trujillo y Huancayo.

¿Qué es lo que más se adquirió aquí en Tacna?

Carteras y nuestra nueva línea de chocolates. Hemos iniciado nuestro gran emprendimiento de productos de chocolates.

¿Qué nos puede decir de los productos de Renzo Costa?

Nosotros tenemos nuestra planta en Italia, los diseños los hacemos acá en Perú, pero los acabados y mejores insumos también son de Italia, igual la mano de obra porque allá tienen una maquinaria increíble que nosotros no la tenemos. Tacna ahora tiene acceso directo a esos productos y por apertura de local hay descuentos.

¿Todo es cuero o hay otras alternativas?

Nosotros tenemos 46 años trabajando en cuero, toda la edad de mi hijo aunque él no quiere que diga su edad, trabajamos y seguiremos trabajando con cuero. Sí tenemos otra línea que es el chocolate porque tenemos el orgullo de que Perú tiene el mejor cacao del mundo.

¿En qué variedades?

Tenemos los chocolates de quinua, de aguaymanto, hay bombones, tenemos una innovación completa tras cinco años de estudios, y hay países europeos interesados.

¿Existe la posibilidad que se expandan a Chile?

Sí porque tienen centros comerciales que es nuestro formato, pero por ahora toda nuestra producción la consume Perú.