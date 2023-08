La gobernadora regional provisional Liliana del Carmen Velazco Cornejo negó estar detrás del pedido de suspensión del gobernador regional Luis Torres Robledo, pese a que un estudio de abogados de Lima le exige el pago de honorarios por la supuesta defensa legal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Velazco Cornejo sin embargo confirmó que se reunió en su domicilio hasta en tres oportunidades con el abogado Alejandro Quispe Pariona, padre del letrado que asumió la defensa legal de uno de los ciudadanos que solicitó la suspensión del cargo de Luis Torres Robledo.

Reunión con abogado fue dos o tres veces

“Ese señor me ha buscado en mi casa, si, voy a ser transparente, me he reunido dos o tres veces, pero nunca pactaría algo así (complot) con una persona de ese nivel. Lo escuché como escucho a todo el mundo, habló mil tonteras, de su hijo, que es el mejor, que tiene contactos, etc., pero jamás le pedí que haga algo”, declaró.

Contó que la primera vez que se reunió fue el 11 o 12 de mayo, lo buscó en la mañana, pero como no podía atenderlo lo recibió recién en la noche. La última vez que se reunió fue el 17 de junio, luego de asumir el cargo de gobernadora regional provisional. “Ese señor se atribuía muchas cosas, actuaba como si él fuese la autoridad. Incluso llegó con unos files con nombres de personas para determinadas gerencias, quería hasta mandarme, y lo retiré de mi casa”, contó.

Gobernadora no denunció chantaje o extorsión

Señaló que al día siguiente, 18 de junio, le cursó un documento firmado por su hijo, al que no conoce, donde le exige el pago por un servicio que nunca contrató ni se comprometió. “Yo le dije bien claro que si iba a asumir la gobernación era porque el JNE así lo decidía, y no por lo que él haga”, acotó.

Indicó que no lo ha denunciado porque sus abogados dijeron que no configuraría extorsión o chantaje, tal vez una bajeza, pero ahora volverá a reunirse con ellos para adoptar alguna medida.

¿Quién llevó a abogado de Lima a su domicilio?

La gobernadora regional provisional Liliana Velazco Cornejo señaló que fue el Ing. Saúl Quintanilla Zeballos quien le llevó al abogado Alejandro Quispe Pariona a su domicilio. “Ahh, si supiera quien me lo presentó. Sabe quien lo lleva a mi casa, Saúl Quintanilla, el que fue su primer gerente general del Gobierno Regional de Tacna”, declaró.

Velazco Cornejo negó que Quintanilla Zeballos haya sido designado en el cargo a pedido o por acuerdo con el abogado de Lima. “La designación de Quintanilla fue un hecho circunstancial, no fue mi primera propuesta. Mi primera opción era el señor Oscar Rueda, pero su perfil no calificaba, así que no quedaba otra opción que Saúl Quintanilla que si cumplía el perfil”, dijo.

Refirió que conocía al señor Quintanilla porque es un pastor evangélico que le llevaba la palabra de Dios a don Lucho (Luis Torres Robledo), y se presentaba como una persona transparente, pero mira lo que me salió.

Letrado llegó con files para cargos en gerencias

Velazco Cornejo reveló que el abogado Alejandro Quispe Pariona llegó a su domicilio, el 17 de junio, después de asumir el cargo de gobernadora regional provisional, con unos files con nombres de personas para ocupar cargos de gerencias en el Gobierno Regional de Tacna. Ya tenían la persona para la Gerencia de Infraestructura y Obras, para Asesoría Legal, entre otros cargos. Se tomó esta atribución y molesta le dije “qué atribuciones se está tomando usted”, me molesté y le pedí que se retirara de mi domicilio.

La autoridad regional reveló también que en esa reunión ellos conversaron (Quispe Pariona y Quintanilla Zeballos), discutieron y comenzaron a pelearse horrible, fue muy horrible el contexto. Les pedí que se retiren de mi domicilio.