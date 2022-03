En momentos en que la selección peruana de fútbol disputa su clasificación al Mundial de Catar 2022 , la Tercera Brigada de Caballería del Ejército del Perú, acantonado en la región Tacna, envió un mensaje de aliento a sus integrantes así como a la población para que se mantenga unida en este trascendental momento .

“Como no te voy a querer, como no te voy a querer, sí eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer”, interpretan la banda de músicos y los soldados, hombres y mujeres, mientras desarrollan una serie de ejercicios para demostrar su fortaleza física y mental.

Apoyo en partido trascendental

Las imágenes en 1 minuto 23 segundos han sido combinadas con los momentos más memorables del equipo blanquirrojo como la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y las victorias más importantes de esta eliminatoria. Se usaron las instalaciones del cuartel Coronel Gregorio Albarracín bajo el imponente cerro Intiorko donde se libró la histórica Batalla del Campo de la Alianza el 26 de mayo de 1880.

La selección peruana enfrenta esta tarde a partir de las 18:30 h al combinado de Paraguay en busca de los tres puntos para asegurar el repechaje para obtener el cupo extra para Catar 2022.

“Ponerse de pie y no rendirse jamás”

El video ha sido elaborado por la Sección de Información de Brigada. En el reúnen los buenos deseos del personal de tropa, suboficiales y oficiales, encabezados por el general de brigada EP Jorge Arévalo Kalinowski. Llevan la camiseta peruana encima y debajo del uniforme de camuflaje desértico de esta zona.

“El triunfo en la vida es ponerse de pie una vez más y no rendirse jamás” y “Desde la Heroica Ciudad de Tacna, Tercera Brigada de Caballería, no te para de alentar, ¡arriba Perú!”, son algunos de los mensajes que dejan los soldados conocidos Los Centauros del Sur.