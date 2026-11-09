Durante un operativo de los agentes del Grupo Terna se puso al descubierto que bandas del narcotráfico dedicadas a sacar droga del Perú con dirección a Chile vienen utilizando a personas como “correos humanos” para que trasladen ketamina en su organismo y burlar el control de las autoridades en la frontera Perú-Chile. Pasado las 16 horas del sábado 7 en la carretera Panamericana Sur, altura de la asociación Ciudad de Dios-Hábitat, fue intervenido el automóvil marca Ford modelo Taurus de placa Z1D-659 perteneciente a la empresa de transporte Santa Rosa SCRL conducido por Bruno Zanga Urure (46), donde se hallaba Eliana Maribel Miranda Cruz (31) como pasajera y había tragado 165 envoltorios tipo ovoides de color negro que contenían droga. Unos ovoides tenían alcaloide de cocaína y otros ketamina.

Camino a aeropuerto

Ante la intervención del vehículo con las dos personas, en la entrevista preliminar la mujer dijo ser una comerciante y que pretendía dirigirse de la ciudad de Tacna al aeropuerto de Arica (Chile) para tomar una nave aérea que le llevaría a Santiago, pero negaba en todo momento que llevaba alguna sustancia ilícita en su organismo. Según el control migratorio a Eliana Miranda Cruz, tiene varios viajes a Chile y retornos por el complejo fronterizo Santa Rosa.

Expulsiones en hospital

Policías del Grupo Terna dieron cuenta a la fiscal especializada en tráfico ilícito de droga Valery Guerra, quién dispuso que la sospechosa de ser una “burrier” o “correo humano” sea trasladada al hospital Hipólito Unanue para ser examinada. Mediante los Rayos X se conoció que Miranda Cruz tenía cuerpos extraños en su organismo y en 16 tareas de evacuación logró expulsar 165 envoltorios artesanales recubiertos con plástico transparente.

Posteriormente, en la prueba de campo a cargo de agentes del Departamento Antidrogas (Depandro), el análisis a los ovoides arrojó una coloración rojiza y azul turquesa, presunto indicativo de positivo para alcaloide de cocaína y ketamina, con un peso total de un kilo 683 gramos de esas sustancias.

Mujer fue trasladada al hospital Hipólito Unanue para un procedimiento médico

Incautan más de S/ 10 mil

Durante las diligencias fiscal policial se hizo incautaciones, como dinero en efectivo consistente en S/ 10 600, 200 dólares americanos y 102 mil pesos chilenos. También dos celulares (uno marca Samsung Galaxy S23 de color blanco con IMEI N° 350389912327940 y otro Samsung SM 165M color azul con IMEI 357269400231288) y el vehículo con placa de rodaje Z4D-659.

Terminal Internacional

En las diligencias preliminares que la PNP realizó en el terminal terrestre Internacional, que es sitio de salida de los colectivos que viajan a Arica (Chile) llevando a los pasajeros, el personal encargado del control de los vehículos y sus conductores indicaron que el transportista Zanga no se embarcó de ese lugar, por lo que deducen que haya sido contactado por alguna persona para un servicio particular; luego en el vehículo se halló solo a Eliana Miranda como pasajera.

Ketamina para “tusi”

Según policías, por investigaciones e intervenciones recientes efectuados en Perú y Chile se confirma que las organizaciones criminales del narcotráfico recurren a los “correos humanos” o “burriers” para el transporte de droga de Perú a Chile, pero consideran que la modalidad de ingesta de la ketamina es nueva, ya que esa sustancia en el mercado chileno donde su valor económico se multiplica por su alta demanda para la elaboración de la droga sintética tusi o “cocaína rosada” muy requerida en las discotecas o fiestas.