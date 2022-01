Marcial Huamán Ayerme (37) pasará siete meses con prisión preventiva en el penal de Pocollay mientras se desarrolla el proceso de investigación por haber acuchillado a su expareja Yemelin C. L. (28) y a su pareja Tito C. C. (30) en el distrito Alto de la Alianza.

El ataque se dio el 26 de diciembre de 2021 cuando la pareja se encontraba en una vivienda de la calle Petit Thouars libando licor. Marcial Huamán Ayerme habría actuado así en un arranque de celos al ver a su exconviviente con otro hombre.

Grave en el hospital

Tito C. C. se encuentra sumamente delicado debido a que recibió más de 10 cuchilladas en el vientre. Los dos agraviados permanecen en el hospital Hipólito Unanue recuperándose de sus heridas. El responsable será procesado por tentativa de homicidio.

La resolución fue dada por el juez Garry Chávez ante el pedido de la fiscal Katherine Merma Pacho que pedía nueve meses de cárcel temporal.