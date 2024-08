Horrible muerte halló esta madrugada el obrero agrícola César Huanca Vallejos (27), de Yunguyo (Puno), al ser atacado por fieros canes en un predio del sector Copare, jurisdicción del centro poblado Augusto B. Leguía, donde trabajaba de forma eventual desde hace 12 días. El joven sufrió un ataque canino en un lugar desolado, detrás del Colegio de Alto Rendimiento (Coar); fue hallado inerte al amanecer, tendido boca arriba y con sus prendas de vestir y tejidos de la piel desgarradas por las mordeduras.

Amanecer sangriento

El hallazgo lo hizo el empleador Fred Gutiérrez Vega (52), también dueño de los canes y encargado del terreno de propiedad familiar. Paramédicos del Samu evidenciaron las lesiones múltiples por mordeduras caninas; policías descartaron un ataque por robo ya que la víctima fue hallada con su celular al costado.

Serenos de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) indicaron que a las 7:30 h estuvieron en el lugar y Gutiérrez les dijo que al llegar a su predio encontró en el terreno descampado conocido como “pampa” el cuerpo de un varón con evidencias de lesiones.

Realizan diligencias

Después los paramédicos constataron el deceso de esa persona y policías de la comisaría Augusto B. Leguía aislaron la zona hasta la llegada de peritos y un fiscal. En esa espera, el ciudadano Gutiérrez señaló que al occiso lo conocía como César Huanca por ser un trabajador eventual en su predio.

Peritos recogieron muestras de las manchas de sangre que tenían los animales

A las 9:45 h se inició la revisión del cadáver con la presencia de la fiscal Juana Arosquipa Paco y el médico legista Herber Palma Flores. El occiso estaba boca arriba, vestía una polera manga corta, bóxer, un pantalón tipo calentador y otro de vestir encima que estaban a la altura de los tobillos y rotos.

Cuatro perros

En la casa de campo se halló cuatro perros grandes, dos de raza pitbull y dos rottweiler, algunos con manchas de sangre y se les extrajo muestras para los exámenes.

Llegan familiares

Al mediodía, cuando estaba por culminar las diligencias en la zona, llegaron la madre y hermana mayor de César Huanca, quienes protagonizaron escenas de dolor. La progenitora Rita Vallejos Segales dijo que César era el tercero de sus cuatro hijos, quién hace poco había sido captado por Gutiérrez en la plaza José A. Quiñones del distrito Alto de la Alianza para trabajar en labores agrícolas.

“Mi hijo me visitó ayer en la casa del Promuvi Señor de los Milagros, me dijo que quería retirarse del trabajo porque era tratado mal, que el dueño no le daba comida y tenía perros furiosos”, señaló.

Progenitora del peón llegó al lugar y lloró desconsoladamente, mientras policías se llevaban el cadáver

Arterias desgarradas

Por la tarde en la morgue se conoció que César Huanca Vallejos murió por “politraumatismo por mordeduras caninas”, ya que producto del ataque resultó con desgarro de arterias y venas en varios sitios del cuerpo.

Policías de Leguía señalaron que Gutiérrez, como dueño de los animales, sería investigado por tenencia de canes altamente peligrosos y sin protectores de seguridad.