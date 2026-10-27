El Poder Judicial a través de la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo dejó sin efecto la medida cautelar que permitió al Consorcio Vial Sama ejecutar la obra de construcción de la doble vía de Tacna a Boca del Río. Así lo informó ayer el ex gerente general del Gobierno Regional de Tacna Luis Valdivia Salazar.

Recordó que hace un año advirtió públicamente que la medida cautelar que disponía firmar el contrato de la doble vía a Boca del Río era irregular e ilegal por la existencia previa de presuntos delitos de corrupción por los cuales el Ministerio de transportes y Comunicaciones determinó la nulidad del proceso de otorgamiento de la buena pro.

Consorcio consiguió cautelar en el 2025

Cabe anotar que en esa oportunidad el Consorcio Vial Sama solicitó una medida cautelar ante el Poder Judicial la cual le fue otorgada y le permitió que iniciara los trabajos en noviembre pasado.

La obra fue adjudicada al Consorcio Vial Sama por un total de 608 millones de soles para que asfalte una doble vía o autopista de 47.52 Km desde la ciudad de Tacna hasta el balneario de Boca del Río.

La elección estuvo a cargo de Provías Nacional sin embargo ante el hallazgo de ofertas idénticas de tres postores distintos así como reuniones clandestinas hizo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anulara la buena pro y el contrato de Provías.

Valdivia: Obra podría paralizarse

En ese entonces el Consorcio Vial Sama, integrado por la empresa china Gezhouba Group Company Limited y Construcción y Conservación del Norte SAC, obtuvo una medida cautelar que forzó a Provías a mantener la adjudicación y ejecutar la obra que tiene un plazo de 720 días.

“El tiempo nos da la razón, hoy se conoce la resolución del superior en grado que revoca dicha cautelar disponiendo su nulidad, en concreto la obra corre el inminente riesgo de paralizarse con solo un avance del 11% y deudas a proveedores”, señaló el ex gerente regional Luis Valdivia.

Proveedores reclaman pagos

Y es que durante el año la ejecución de la obra ha estado relacionada a paralizaciones de los obreros debido a incumplimiento de la entrega de equipos de protección personal y la falta de su inclusión en el régimen de construcción civil; así como protestas de proveedores por falta de pagos.

Al respecto todavía no se ha pronunciado el Gobierno Regional de Tacna, área usuaria de la ejecución de la obra, ni el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías la cual es la encargada del financiamiento.