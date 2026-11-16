Un caso de abuso sexual entre miembros de una misma familia ha conmocionado a la ciudad de Tacna. Personal policial detuvo al varón identificado como J.S.T.L. (30), quien fue denunciado por su propia familia por presuntamente haber abusado sexualmente de su hermana.

El varón se encuentra detenido en la Central Operativa de Investigación Criminal cuyos agentes del área de delitos contra la libertad sexual del Divincri se encuentran a cargo de la investigación.

Diligencias urgentes

El Ministerio Público a través del fiscal Víctor Álvarez escribe ha tomado conocimiento y se encuentra realizando las diligencias urgentes e inaplazables para asegurar los elementos de prueba. Se busca individualizar al autor o presuntos autores, así como determinar si los hechos denunciados han ocurrido y en qué fechas.

Cabe anotar que la región Tacna registra un alto índice de casos de violencia sexual. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES del INEI, de las mujeres agredidas por lo menos el 40% ha sido víctima de un miembro de la familia,ya sea su esposo, compañero o pariente.