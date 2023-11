Cuatro niños de 1, 3, 8 y 10 años fueron encontrados hoy en abandono moral y material en la asociación César Faucheux Ponce, Mz. J, Lt. 12, distrito Gregorio Albarracín. Vivían en medio de la suciedad de una habitación, lloraban y estaban hambrientos por no haberse alimentado bien por días.

Intervención policial

Policías del Puesto de Auxilio Rápido (PAR) Mariano Santos Mateo que tiene su base en el sector Viñani de ese distrito acudieron en rescate de los infantes, tras ser alertados por los vecinos que escucharon los llantos de los más pequeños, conociéndose además que la madre era reincidente en dejar a sus hijos expuestos al peligro.

Los agentes acudieron al lugar a las 14:30 h, ingresaron a la casa con la venía de una inquilina del primer nivel y en el segundo piso hallaron a los menores hambrientos y asustados en una habitación con la puerta cerrada, pero tenía abierta una ventana por la cual accedió un efectivo.

Menores en abandono

Según los interventores, el niño de 10 años dijo que no iba al colegio, que se encargaba de cuidar a sus hermanitos porque su madre estaba ausente y no sabía cuándo retornaría. Los agentes también verificaron que los pequeños no habían comido alimentos nutritivos, ya que solo tenían bolsas vacías de galletas; constataron que el ambiente donde estaban había bastante ropa sucia y basura amontonada, también un colchón sobre el piso donde los infantes solían pernoctar.

Policías constataron que cuatro hermanitos vivían en una situación deplorable y sin el calor de madre ni padre

Avisan a fiscal

Del hallazgo se dio cuenta al fiscal Wilfredo Calizaya Marón, quién dispuso que los niños sean puestos a buen recaudo, por lo que se les trasladó a la sede policial. Los agentes interventores llamaron por vía telefónica a UPE (Unidad de Protección Especial) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y no tuvieron respuesta.

Ubican a la madre

A las 16:30 h la PNP consiguió un número de celular de la madre Paola M.D. (27) y tras varias llamadas ésta respondió que estaba trabajando en Pucallpa, pero después apareció en la sede policial y no quiso declarar sobre el lugar donde se encontraba ni del por qué expuso al peligro la salud y vida de sus hijos.