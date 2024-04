La regidora de la Municipalidad Distrital Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa Paola Márquez Tirado acusó a su colega Juana Cuya Hoyo de estar detrás de la denuncia del presunto cobro de viáticos sin participar en dos eventos al que fue comisionada, y que asegura no asistió por asuntos de emergencia familiar.

Señaló que la acusación sería una represalia a las denuncias que presentó en contra de Cuya Hoyo por el delito de peculado de uso y por los agravios, insultos y hostigamiento a su persona. El pleno del Concejo recientemente aprobó iniciar una investigación por la Comisión Especial de Procesos Disciplinarios.

Represalias por denuncia de peculado de uso

Márquez Tirado contó que, transcurrido dos días del acuerdo del pleno, en la Fiscalía se presentó una denuncia contra su persona y el regidor Edwin Huanacuni por el presunto cobro ilegal de pasajes y viáticos, lo que reitera -en su caso- no es cierto.

Si bien reconoció que en el 2023 viajó a las ciudades de Pucallpa (mayo) y Tumbes (julio) para participar en dos eventos en representación del municipio, dijo que por motivos de una emergencia familiar no asistió a las actividades. En la primera retornó a las horas por un problema de salud de su menor hijo, y la segunda por un tema legal de un familiar por el que tuvo que viajar de imprevisto a la ciudad de Piura.

Devolvió dinero por pasajes y viáticos

“He devuelto hasta el último sol que el municipio depositó en mi cuenta por los pasajes y viáticos, y si bien no se hizo de manera inmediata por algunos temas personales, se devolvió todo en noviembre del año pasado. No es como dicen, que recién lo hice tras la denuncia en la Fiscalía”, dijo.

Refirió que es la más interesada en que la denuncia se aclare cuánto antes, porque no hay ningún delito, no se ha apropiado ilegalmente del dinero del municipio. A lo mucho podría haber una falta administrativa por no devolverlo en su momento, anotó la concejal al precisar que el caso está nivel de indagación.

Por el contrario, sindicó a su colega Cuya Hoyo de ser la más viajera en el 2023, con seis viajes fuera de la ciudad representando al municipio, con pasajes y viáticos e incluso presentando boletas de consumo adulteradas.

Adulteraron boletas y facturas

Márquez Tirado dijo que tiene pruebas que en casi todos los viajes Cuya Hoyo estuvo acompañada de su esposo, y las boletas o facturas que presentó al municipio para justificar los gastos están con montos elevados.

La concejal también denunció una campaña de desprestigio en su contra en las redes sociales, y que detrás estaría el esposo de Cuya Hoyo que se identifica como J Pinedo Donoso. “Ha publicado en su perfil de Facebook fotos de mi persona con mentiras, utiliza trolls para denigrarme como mujer y autoridad, y otros actos para afectarme a manera de venganza”, dijo.

Uso de camioneta oficial de la MDCGAL

Contó que la regidora Cuya Hoyo utilizó la camioneta oficial del municipio para trasladar a su hija a un restaurante. Los hechos ocurrieron el 2 de febrero del 2023, tras la sesión por el 22 aniversario del distrito. Los regidores fueron invitados a un almuerzo en el restaurante Maxi, pero Cuya Hoyo subió al vehículo con su hija pese a que esperaban hacerlo su persona y el regidor Edwin Hanacuni.