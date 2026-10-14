Un transeúnte en aparente estado de ebriedad murió anoche luego de perder el equilibrio y caer golpeándose la cabeza contra el asfalto de la pista, en la cuadra 12 de la avenida Leguía, en el Cercado. Fue identificado por un familiar como Pierre Rubi Juárez Zapata (46), natural de Piura, empresario gastronómico, quién para su mala suerte al trastabillar pisó en un pequeño hoyo en la pista cubierta con agua de la lluvia que hizo más aparatosa su caída y mortal el golpe en la nuca, ya que no se levantó más. El accidente quedó grabado en una cámara de video seguridad de un establecimiento comercial de la zona.

Noche fatal

El accidente se produjo al promediar las 20 horas, luego que dos amigos varones cruzaban una de las pistas de la avenida Leguía, por donde los vehículos circulan en sentido de este a oeste (de bajada). Cuando policías y serenos llegaron a la zona, el accidentado al que consideraban herido ya había sido recogido de la pista por otras personas y colocado en la vereda, para evitar sea atropellado por alguno de los vehículos que circulaban por esa vía de alto tránsito.

El hombre en estado inconsciente vestía zapatillas de color blanco, buzo plomo oscuro, polera mostaza y un gorro.

Fiscal y policías

Policías de la comisaría Gonzáles Vigil le tomaron el pulso, luego paramédicos del Samu confirmaron su deceso, por lo que el personal PNP aisló la escena para posteriores diligencias con la fiscal de turno Isabel Mendoza Cáceres, médico legista Hugo Pacheco Achahuanco, peritos PNP de la Oficina de Criminalística (Oficri) y agentes de la sección Delitos y Faltas de la comisaría Gonzáles Vigil.

Cuerpo fue colocado en la vereda para que no sea atropellado por vehiculos

Testigo y familiar

En el lugar fue encontrado Germán Lazo Juárez (65), de Piura, quién refirió haber estado acompañando a su paisano Pierre Rubi y presentaba síntomas de ebriedad. Al lugar también se hizo presente Lisseth Juárez Zapata quién identificó a su hermano que se hallaba sin vida y fue un comerciante y empresario gastronómico cuando llegó a Tacna desde el norte peruano, quién en algún momento fue dueño del restaurante “Sabor norteño” ubicado en el distrito de Gregorio Albarracín y últimamente habría estado trabajando en una cebichería restaurante en el distrito de Pocollay.

Pistas y lluvias

En Tacna hay varias pistas en mal estado y generan reclamos y preocupación de los transportistas. La situación empeoró con las lluvias que se presentan con frecuencia y urge un mantenimiento.