En pie de lucha se declaró un grupo de vecinos del distrito Alto de la Alianza, en Tacna, ante la obra de remodelación de la plaza Quiñones que pretende ejecutar la municipalidad de la jurisdicción encabezada por el alcalde Demetrio Cutipa Vilca.

La tarde de éste domingo se reunieron en torno a dicha infraestructura expresando su desacuerdo con que se lance la licitación faltando menos de dos meses de que culmine la presente gestión. La comuna convocó la licitación por 7 millones de soles el pasado 6 de noviembre.

“A espaldas de la población”

En comunicación con Correo el poblador Felipe Colque Huanca señaló que están en desacuerdo debido a que la obra se ha planificado y convocado a espaldas de la población.

“No se ha mostrado ni siquiera una maqueta de qué es lo que se va a hacer en esta plaza, cómo va a quedar y cuánto se está invirtiendo, no sabemos nada, se está efectuando espaldas de la población”, precisó a través del hilo telefónico.

Mala experiencia en obras

Asimismo apuntó que pesa sobre la autoridad la mala experiencia que vivieron cuando la municipalidad pretendió ejecutar la remodelación de la plaza Héroes del Alto de la Alianza también conocida como de Copacabana.

“Es la única plaza en el Perú que se ha inaugurado sin que se haya terminado”, indicó al recordar que dicha infraestructura se empezó a ejecutarse desde el 2024 y fue entregada a la población en el 2026 luego de varias ampliaciones, paralizaciones y cuestionamientos.

Además apuntó que actualmente la municipalidad efectúa la obra de la alameda Portada del Sol sin embargo su avance es lento y hasta ahora no se concluye.

Memorial dirigido al alcalde

Entre las acciones que van a implementar respondió que se acordó la suscripción de un memorial el cual será elevado al alcalde en el cual se le pide que se abstenga de ejecutar esta obra.

Recordó que el alcalde electo Jhonson Mamani le pidió públicamente que no haga nada ya que cualquier acto que realice y que sea irregular será desconocido por la gestión entrante.