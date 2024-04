La directora de la Zofratacna Corinne Flores Lemaire informó que la viceministra de Comercio Exterior y Turismo Teresa Mera aclaró que no se eliminarán exoneraciones en las zonas económicas ya establecidas como la zona franca de Tacna.

La aclaración la brindó luego que el congresista Isaac Mita lanzara la alerta de que se pretendía reducir los beneficios de la Zofratacna, que actualmente solo cobra un arancel de 6%.

Camino hacia la OCDE

Más temprano Flores cuestionó que se pretenda aplicar el impuesto a la renta (IR) en la zonas económicas especiales para que el Perú forme parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuando hay otros países miembros cuyas zonas francas no pagan el IR, como Uruguay y Paraguay.

La directora de Zofratacna dijo que aprovecharía la visita de la viceministra a Tacna para explicarle, con todos los gremios y representantes, lo que significa la Zofratacna y sobre todo de cómo reditúa en favor de los proyectos para la región y lo que uno paga el erario nacional.

Recuperación económica

“Hemos tenido fronteras cerradas, tenemos el impedimento del Artículo 71, venimos de una pandemia, hasta ahora no podemos recuperarnos, seguimos alicaídos y encima nos van a dar esto, ya para qué van a existir las zonas económicas especiales”, se preguntó Flores.

Por otra parte la directora se mostró a favor de que la Zofratacna sea administrada por un operador privado porque tal como está actualmente el arancel del 6% se tiene que distribuir a otras zonas económicas especiales, a las municipalidades provinciales y distritales y al Proyecto Especial Tacna; sin embargo no se reinvierte en la Zofratacna.

Zofratacna requiere recursos

“Nosotros para poder tener agua hemos tenido que recurrir a las mineras, para la luz hemos recurrido al gobierno regional, estamos en eso en todo para los estudios no podemos construir un galpón, no podemos mejorar las pistas porque no hay plata, explicó la ejecutiva.