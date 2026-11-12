El doctor Washington Zeballos Gámez se alzó hoy con la victoria en las elecciones para elegir al próximo rector de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

El economista postuló por la lista 4 “Basadrinos Unidos por el cambio”, acompañado por la candidata a vicerrectora académica Gladys Limache y el candidato vicerrector de investigación Alberto Quispe.

Resultados de escrutinio

Tras el escrutinio realizado se estableció que la lista 1 “Confluencia Basadrina”, encabezada por el candidato a rector Jorge Lozano Cervera obtuvo 166 votos de sus colegas, mientras que Zeballos Gámez alcanzó 286 votos (58%). Hubo nueve votos en blanco y 26 nulos.

Y con lo que respecta a la votación de estudiantes, hubo una participación de 79.11% de los jóvenes. La lista de Jorge Lozano obtuvo 2 371 votos mientras que Washington Zeballos alcanzó 5 209 de los sufragios (65%). Se registró además 114 votos en blanco y 526 votos nulos.

Saludo entre contendientes

Luego de darse a conocer los resultados el contendiente Jorge Lozano felicitó a Washington Zeballos y le deseo que “haga una buena gestión ya que es la Universidad Jorge Basadre la que debe ganar y si gana la universidad ganamos todos”.

Por su parte Zeballos dijo esperar que la división aparente que genera toda contienda electoral quede ahí y que todos trabajen por la universidad.

“Creo que las 11 listas finalmente todos tenemos el mismo propósito, nos anima el mejorar la universidad, nuestra querida casa de estudios y si ese es el propósito invitados están todos para sumarse a esta cruzada y atender un reto que no es fácil, pero que estamos convencidos de que si todos sumamos en la misma dirección la universidad va a ganar”, subrayó.

Principales propuestas

Dentro de sus propuestas Zeballos anunció que declarará el quinquenio como de la modernización de la UNJBG y que eso implica la reorganización administrativa, la digitalización de procesos y procedimientos, la modernización de aulas y laboratorios y la construcción de infraestructura deportiva para que todo converja en la mejoramiento de la calidad de la formación de los jóvenes y ponerla al servicio de la región y el país.