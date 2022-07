La Contraloría General de la República publicó el Informe de Hito de Control 007-2022 sobre la ejecución de la obra de Remodelación de laboratorio, adquisición de equipos y biblioteca en la Escuela profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

MIRA ESTO | Regidores del municipio provincial de Tacna desfilan ante la Fiscalía Anticorrupción

Señala que de la revisión efectuada se detectó la falta de disponibilidad total de los ambientes para el inicio de la ejecución contractual lo que podría generar el incumplimiento del plazo generando el riesgo de que se le reconozca al contratista ampliaciones con el consiguiente pago de mayores gastos generales, en perjuicio de los recursos de la casa de estudios.

Imelec SRL presentó observación

La universidad suscribió el Contrato 002-2022 con la empresa Imelec SRL para la ejecución del componente de infraestructura de la obra por 1′558,489 soles, siendo el plazo de ejecución 75 días calendario. La auditoría al avance de los trabajos se efectuó del 16 de junio al 13 de julio.

De acuerdo al acta de entrega de ambientes, de fecha 25 de mayo del 2022, la contratista observó que en el laboratorio de anatomía humana no se había desinstalado una mesa anatómica de disección y que en el laboratorio de cirugía experimental no se retiró un artefacto de iluminación especializada, por tanto considera que la entrega del ambiente es en forma parcial.

No se desinstalaron equipos

Por su parte la UNJBG precisó que la mesa anatómica del laboratorio de anatomía humana tiene cualidades especiales y por su complejidad requiere que su desinstalación sea realizada por especialistas, por lo que debe contratarse especialistas. Respecto al artefacto de iluminación señaló que se realizarán las gestiones necesarias para la desinstalación. Añade que si bien no se tiene la disposición de dichos espacios ello no impide la ejecución de la obra.

TE PUEDE INTERESAR | Dirigentes de AJU Zotac exigen a autoridades rendir cuentas de uso dado al arancel especial

El 6 de junio la contratista Imelec SRL solicitó a la universidad que si no podían retirar dichos aparatos al menos procedan a protegerlo para que no resulten dañados con la obra, sin embargo hasta la fecha de la auditoría no se había tenido respuesta de la casa de estudios, anota el informe.