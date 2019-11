“Vamos a acompañar al GRT para que la obra no se paralice”

Síguenos en Facebook

En una sorpresiva visita a la ciudad de Tacna, el Presidente del Consejo de Ministros Vicente Zeballos Salinas habló sobre la obra del hospital, construcción que marcha atrasada y en la que la contratista habrían presentado documentos falsos, razón por la cual diversos gremios piden que se anule el contrato y se intervenga la obra.

Zeballos, quien primero se presentó en una emisora radial, reconoció que cabe perfectamente una resolución y que habría que revisar cual es el avance físico, el avance financiero y la parte contractual con el Consorcio Salud Tacna.

“De manera inmediata tenemos que darle cuenta a la OSCE para que disponga la suspensión y evite la posible participación en futuras contrataciones del Estado, tenemos que darle un mensaje de seriedad, de responsabilidad al país, a través de la sanción oportuna y eficaz a este tipo de empresas”, subrayó.

ACOMPAÑAMIENTO

Sobre la posibilidad de intervenir en la obra, respondió que el Gobierno Nacional va a acompañar al Gobierno Regional en la toma de decisiones, porque anteriormente se tenía un problema en las obras públicas por administración directa, que eran los adicionales; hoy con las constructoras privadas se tienen dos problemas, las adendas y los arbitrajes, y las obras no están avanzando de acuerdo a los plazos comprometidos.

“El avance físico y el avance financiero marchan a destiempo cuando debería estar marchando parejo y más aún cuando se trata de una obra de urgente atención, se trata de la salud pública, en este caso una vez más está postergada, a efecto de ello vamos a acompañar al Gobierno Regional para que esta obra no se paralice”, sostuvo.

Debido a esta situación, que se presenta no solo en Tacna, si no también en otras regiones, acotó que se propondrá la revisión de la Ley de Contratación del Estado, misma que no puede ser más permisiva con este tipo de contratistas a los cuales hay que identificar para que nunca más contraten con el Estado.