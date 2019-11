Vecinos de La Esperanza llevan cinco años sin poder usar su local comunal

Síguenos en Facebook

El presidente del Pueblo Joven La Esperanza, Benjamín Salcedo Delgado, manifestó que sus vecinos han llegado al extremo de mendigar literalmente ante la municipalidad de Alto de la Alianza para poder utilizar el local comunal que se ubica en su jurisdicción.

El local comunal que está cerca a la plaza José Abelardo Quiñones, inició su construcción en el 2013 y fue culminado en el 2014, han transcurrido años y hasta ahora la gestión anterior y la actual administración liderada por el alcalde Ángel Lanchipa no pueden entregarnos en sesión en uso.

Inclusive la arquitecta que trabaja en la oficina de planeamiento urbano indagó y descubrió que el terreno donde se encuentra el local comunal no le pertenece al municipio sino a Cofopri, no está inscrita a nombre de la municipalidad en registros públicos.

“El local estuvo cerrado por que estaba judicializado por presuntas irregularidades en su construcción durante la gestión de Willy Méndez, se archivó el caso y la municipalidad lo arrendó a unos comerciantes que hacían fiestas y consumían licor”, expresó.

Al asumir la directiva de La Esperanza en enero, Salcedo pidió a la actual administración la sesión en uso del local comunal, pero le indicaron que no se podía ya que la obra no estaba liquidada y que tenían que esperar, además le recomendaron que tuviera personería jurídica.

El dirigente relató que el actual alcalde Lanchipa no tiene la voluntad de entregarles el local comunal, debido a que su esposa ha participado en la lista de otra directiva para dirigir a La Esperanza.

“ Lo que dicen los vecinos es que no me quiere entregar el local por que no soy de su agrado, tal vez esté esperando otra directiva que este alineada a su gusto”, expresó.

Salcedo lamentó que Lanchipa siendo vecino de La Esperanza no ponga sus buenos oficios para que los pobladores puedan hacer sus reuniones u actividades sociales con mayor libertad.