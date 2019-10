Vecinos en Gregorio Albarracín deben S/10 millones en arbitrios

Síguenos en Facebook

El alcalde del distrito de Gregorio Albarracín, Freddy Huashualdo Huanacuni, manifestó que existe un aproximado de 10 millones de soles en impuestos por cobrar a los vecinos que arrastran deudas con el municipio.

Relató que las pobladores en Tacna no tributan y lo mismo ocurre en Gregorio Albarracín. “Hasta fin del 2019 realizaremos campañas de concientización para que la gente pague por los servicios que brinda el municipio, si la gente no paga no se les puede brindar un mejor servicio”, apuntó.

Manifestó que el Gobierno Central no destina recursos para limpieza pública, y son los municipios que tienen que cumplir este rol mediante los arbitrios que recauda.

“En albarracín solo tributa el 7% de la población y ese porcentaje se ha mantenido de gestiones anteriores”, sostuvo.

Afectación. Huashualdo relató que se ha dejado de dar mantenimientos a locales deportivos y plazas para subvencionar el pago de limpieza pública. “En el 2020 ya iniciamos con la ejecución coactiva, pero les vamos a dar una serie de facilidades y fraccionamiento de sus deudas”, manifestó.

Los vecinos que tengan interés de regularizar sus pagos se les congelará sus intereses, multas y moras.