Venezolano clama ingresar a Chile con su gatito Bills

En medio del silencio y el panorama de precariedad de los extranjeros, el artista y músico venezolano Yoni Villa Bona (24) de Coro estado Falcón, con guitarra en mano se puso a interpretar el tema Color Esperanza brindándoles a sus paisanos un momento de alegría. Algunos lo seguían cantando la canción y otros aplaudían.

“Tocar la guitarra y cantar para mi gente es lo menos que puedo hacer en una situación como esta”, expresó.

El artista nos comentó que no viajaba solo con destino hacia Chile, si no que lo acompañaba su mascota un gatito color blanco de nombre “Bills” que llevaba en una especie de jaula transportadora de animales parecida a una mochila.

“Yo soy mochilero, canto, hago artesanía, hago de todo. A Bills lo encontré en Ecuador cuando era pequeño, le estaba buscando un dueño, pero como no encontré a nadie y le había tomado cariño me quede con él, ahora nuestro destino es ir a la Patagonia en Chile. Mi gato puede cruzar la frontera, el problema es uno que no tiene la visa”, declaró.