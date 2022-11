Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 2321-2022 publicada ayer en el diario El Peruano se designó al abogado José Luis Vega Pilco como fiscal de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna, luego de estar separado cerca de año y medio de la institución.

Correo entrevistó al magistrado luego de juramentar al cargo ante la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores María Edna Romero.

Fiscal más antiguo con 35 años

Sobre si se encuentra satisfecho de cómo ha sido repuesto, dijo “yo vivo el aquí y el ahora, tengo la experiencia de vida y toda experiencia hay que saberla aquilatar y yo la he aquilatado, soy un fiscal de más de 35 años de experiencia en Tacna, soy el fiscal más antiguo del Perú en el momento y bueno otra vez a lo que a mí me gusta”.

Precisó que estuvo año y medio con todo este problema y que ahora está tranquilo, con ganas de retomar el trabajo fiscal que le encanta. Pronto le designar el despacho y que si no se equivoca sería el segundo despacho de investigación.

El magistrado recordó que trabajó mucho tiempo en la Fiscalía de Prevención del Delito, en la cual elaboró el plan de prevención del delito a nivel nacional, aprobado por la Fiscalía de la Nación. “Luego también tuve otro despacho interesante que es el de liquidación temprana donde se veían todos los casos de alimentos que también pude desarrollar muy bien en favor de los menores”, destacó.

Asegura que no tiene procesos

Aclaró que la separación no se debió a la reunión con el exalcalde Luis Torres, sino que fue un caso que conoció y resolvió el fiscal Nieto y que le dijeron que él no debía firmar esos escritos del 2017 y 18. Acuñó que no tiene ningún proceso pendiente ni por la reunión con el ex burgomaestre o algún otro.

“Ahí ha quedado totalmente archivado, ha quedado demostrado, la Fiscalía ha hecho una exhaustiva revisión de los audios, del video, con un peritaje para ver todo lo que se hablaba y como declaró el doctor Infantas, como declaró el señor Torres nunca hubo un ofrecimiento ni una petición de dinero”, subrayó el magistrado.