El candidato al Gobierno Regional de Tacna por el partido Ahora Nación, Walter Anchapuri Zapata, en declaraciones exclusivas para Correo negó las principales acusaciones que se han formulado en su contra durante la campaña electoral.

El aspirante al sillón de la sede de la avenida Odría participó la noche del sábado en la inauguración de la base de juventudes del distrito Gregorio Albarracín, en la asociación Primero de Mayo.

Indicó que hasta el momento son 800 las bases que se han aperturado en la región de Tacna.

Masificar el plan directamente

Respecto a la estrategia para la segunda vuelta respondió que están abocados a “establecer alianzas y masificar el plan de gobierno en todas las provincias, distritos y anexos para llegar a la gente” principalmente a la que ha sido descuidada por el Gobierno Regional y que carece de agua potable, electricidad y otros servicios básicos.

Reconoció que durante la primera vuelta no participó en el debate electoral perdiendo la oportunidad de difundir su plan de trabajo. Aseguró que ya tenía compromisos asumidos para visitar el valle de Cinto y otras localidades de Locumba, los cuales no pudo postergar pero que en esta ocasión de la segunda vuelta participará “en todos los debates que haya”.

Niega deudas a jugadores

Consultado sobre las acusaciones de deuda a los jugadores del club Patriotas FC, respondió que se trata de una mentira. “Es una mentira, totalmente mentira, una patraña por parte de mis adversarios, yo a ese club pago, viven en mi casa los jóvenes, muchos estaban en Cusco jugando, es la guerra sucia, es más yo con ellos comparto hasta mi almuerzo, desembolso de mi bolsillo, porque el deporte está bien descuidado”, manifestó.

Asimismo sobre una deuda contraída por la empresa de inspección técnica vehicular Azper con el banco BBVA, en el cual la entidad inició un proceso judicial exigiendo el pago de 216 000 soles, contestó que hay muchos hermanos y hermanas que por el simple hecho de firmar una garantía les embargan su casa.

Afirma que solo fue garante

“Me pasó lo mismo a mí, he garantizado a una persona y de eso el banco ha embargado mi casa que vale más de 1 millón, entonces para hacer respetar he iniciado una contrademanda ya que es 100 000 quehe garantizado, el juez va a determinar cuánto se paga, creo que ellos quieren que se pague 200 000, el deudor ya estaba pagando 100 000, ya lo estoy solucionando”, refirió.

Asimismo negó tener deudas ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). “No, yo no tengo nada de deudas, eso lo dicen mis contrincantes, es difícil, tengo varias empresas y las empresas están ahí, eso es totalmente falso (…) Todo es una patraña ahorita estamos con un norteño que se puede inventar todo y su gente que está desesperada”, enfatizó.

Culpa a la “guerra sucia”

Atribuyó que todas esas acusaciones corresponden a una guerra sucia iniciada en su contra. Pidió que de la misma manera que se le cuestiona a él se haga con su contrincante el candidato Mario Ruiz Rubio.

“No a la guerra sucia, no a la mafia, esta mafia que está quizá enquistada en el Gobierno Regional, sabemos que Tonconi ha sido socio de Ruiz, eso nadie lo puede esconder, ha sido su socio en el municipio distrital por eso está en fuga y está sentenciado, han sido socios y han trabajado juntos en la región toda su gente va incluso a trabajar en la región”, reclamó el postulante.