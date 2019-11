“Yo hubiera querido tres meses de prueba pero está bien dos”

Síguenos en Facebook

El gerente municipal Roger Choque Salcedo, a quien el alcalde provincial Julio Medina Castro le dijo públicamente que le da dos meses de evaluación para decidir si se mantienen en este nuevo cargo que asumió, respondió que él hubiera preferido tres meses de prueba.

INDICADORES. La máxima autoridad administrativa mencionó que el burgomaestre fue claro con respecto a su permanencia en el cargo, y reconoció que los dos meses que le dio “está bien” porque dice que este merece un trabajo eficiente e indicadores claros, por lo que anunció que puso el “acelerador” para sacar en este periodo tres obras y un plan de mantenimiento.

Sobre los demás gerentes y subgerentes, dijo que son cargos de confianza que se quitan cuando no hay resultados pero que es decisión de Medina. “Yo podré sugerir, estos no están avanzando y no avanzaron porque sus indicadores son altamente negativos pero es decisión del alcalde, quien tiene claro que hará si existen estos indicadores”, advirtió.

Con una semana en el cargo sostuvo que hizo una evaluación pero no quiso decir cuáles son las áreas con estos indicadores, solo manifestó que son las que tienen mayores reclamos sociales, que no dan soluciones a los problemas específicos o no emiten resoluciones.

Acotó que en este mes se suprimirá o unirá subgerencias que dice fueron empoderadas.