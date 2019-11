"Yo tengo algo muy especial con Tacna"

El cantante peruano Gian Marco hoy presenta su concierto en Tacna, de la que en declaraciones exclusivas a Diario Correo, dijo que es muy especial para él, indicando que es emotivo y bonito regresar a esta ciudad, donde tiene muchos recuerdos, incluso con su padre "Joe Danova". "Giani" de Tacna se irá a Pucallpa y de ahí a Los Ángeles (EE.UU.) por el premio de Los Grammys.

El concierto se realiza hoy a las 21:30 h (hora puntual) en el estadio Jorge Basadre Grohmann, cuyas puertas de abrirán a las 19 h y el show durará tres horas. Además hoy a las 10 h se habilitará la boletería para la venta de entradas para todas las zonas.

¿Después de cuántos años regresas a Tacna? No tengo la menor idea, jajajaja. No me acuerdo. (Escucha a los demás promotores) Según la gente, siete años.

¿Y tienes algún recuerdo de tus conciertos en Tacna? Yo tengo un tema con Tacna muy especial, tengo un recuerdo con Tacna muy emotivo, porque cuando yo me fui a Chile en el año 1988, me fui por Tacna, o sea yo dejé el Perú por Tacna, y cuando regreso a Perú después de estar varios años allá, regreso por Tacna, y me hace acordar mucho a mi papá porque con mi papá me tomé un bus desde Santiago hasta Arica, fueron 30 horas.

Después recuerdo mucho venir con mi banda, ir al mercado Bolognesi, recuerdo haber venido con un concierto en el año 91, se llamaba el Concierto del Amor, que lo hicimos con Diego Bertie, Paul Martín, Samir, Julio Andrade. Fue muy interesante porque fueron los primeros shows que yo hacía, y después he venido con mi banda en otras oportunidades a tocar, y me sigue sorprendiendo el hecho que pasen tantos años y que en este caso la gente te reciba en el aeropuerto, que sienta todavía ese cariño. Yo valoro mucho cuando la gente va a un espectáculo, porque ir a un show es un tema, entre que compras la entrada, te pones de acuerdo con tus amigos, no, es todo un tema (sonríe) ir a un show. Por eso las casi tres horas de show están llena de entrega absoluta no solo por parte mía sino de mis músicos, de mi gente.

¿Por lo que dices Tacna te despidió y te recibió? En una época de mi vida pero más que recibir o dar la bienvenida, lo cual tienes razón, es un tema más emotivo porque me acuerdo de cosas, es bonito, es bonito acordarme de esas épocas, te hablo del año, me fui en el 88, siempre es interesante venir acá. Lo único que me da pena es que mucha gente decía que no iba a venir porque cancelan los conciertos, la gente no viene, entonces obviamente eso genera un ambiente de incertidumbre, y también la fecha en la que yo iba a venir, que yo anuncié no se dio y con eso hubo desconfianza.

¿Quisiste incluir a Tacna en tu gira nacional? Sí porque Tacna es una ciudad a la que yo siempre... Incluso hemos ido a la playa en verano cuando estábamos.... Cómo se llama la playa.

¿Boca del Río? Boca del Río, hemos ido a tocar ahí también, entonces... Lo que pasa es que hacer una gira es muy complejo, la gente a veces piensa, sobre toda la gira que nosotros hacemos porque nos gusta poner un buen escenario, buenas luces, montar un espectáculo, no solo que la gente crea que va, se sienta y ya está; nos gusta que haya toda una puesta de escena en el escenario.

¿Y la gente que hace todo ese trámite, qué va a ver hoy de Gian Marco? Es un resumen de mucha cosas, obviamente presentamos lo que estamos haciendo ahora, el nuevo disco, pero es inevitable hacer un repertorio extenso de las casi 15 producciones. Hay canciones como Parte de este juego, Lejos de ti, Se me olvidó, Te mentiría... Es como una suerte de karaoke en vivo, mucha gente la pasa bien cantando las canciones en el show, y musicalmente es una entrega muy linda. Me gusta mucho que la gente aprecie esa parte, que no solo es un tema de ir a verme o pasarla bien sino también de saber qué hacemos un buen show, de que los músicos, cada uno de mis músicos es un músico muy importante, una pieza clave en el escenario.

¿Después de años que haces una gira nacional? Estuve haciendo con Claro con algunas campañas que ellos hacían, conciertos masivos, pero como esta gira nacional podría ser que no la hago hace cinco años por los motivos que te contaba, encontrar un lugar para tocar es complejo porque no se trata de tocar en cualquier lugar ya que hay que pensar en la comodidad de la gente, que realmente disfrute.

¿Cómo respondió la gente? Increíble, los aeropuertos recibiéndome, un público nuevo, absolutamente nuevo también, chicos de 15 años, 17 años, 20 años y eso me da mucha alegría porque uno de los retos más lindos de esta carrera es reinventarse y seguir vigente, no hablo de estar de moda porque yo siempre quise ser un artista longevo, yo nunca quise solo hacer Domitila y quedarme ahí. Fue un crecimiento musical como compositor y estamos nominados al Grammy este año. Cuando veo esas cosas digo guau, que chévere que hay pasado todo esto.

¿Qué le dirías a la gente que irá a tu concierto? Primero que ya estoy acá, puse video en redes, me encanta mostrar a la gente lo que yo veo desde mi perspectiva, cuando la gente se me acerca a pedir fotos, autógrafos. Y mañana (hoy) la van a pasar increíble, que le pasen la voz a la gente, y que desde donde estén van a ver un buen show porque hay mucha gente me dice que ya no queda entradas adelante pero ahí no es donde mejor se ve y donde mejor se escucha (se ríe).

¿Adelante están con el cuello estirado? Correcto, es como ir al cine sabes, en primera fila, una cosa así pero bueno que vayan mañana, estamos espectantes de verlos y pasarlo bonito.