Agricultor se intoxica y no recibe la atención médica inmediata en el hospital

Un hombre de 65 años de edad, pierde la vida tras intoxicarse con productos agroquímicos cuando se encontraba fumigando su chacra en el distrito de Papayal, en la región de Tumbes.

Además, el personal del hospital regional habría demorado en brindarle los primeros auxilios.

El hecho ocurrió ayer al promediar las 11:45 de la mañana en circunstancias que el adulto mayor identificado como Manuel Del Rosario Chamba estaba en su parcela ubicada en el caserío de La Palma dándole tratamiento a sus cultivos, lo que originó que inhalará insecticida y después empezara a sentirse mal.

AUXILIO

Tras lo ocurrido, el anciano fue auxiliado y trasladado al Hospital Regional de Tumbes; sin embargo, al momento de bajarlo de la ambulancia, la puerta de la misma habría sufrido un desperfecto por lo que tuvieron que hacer uso de la fuerza para poder sacarlo.

No obstante, el hombre al momento de ingresar al área de emergencia no pudo ser atendido de manera inmediata, puesto que el nosocomio no contaba con los aparatos de primeros auxilios ni fluido eléctrico.

Tras algunos minutos de espera Manuel Del Rosario fue atendido por el médico de turno quien le diagnosticó intoxicación por órgano fosforado.

El estado del hombre fue empeorando por lo que falleció a los pocos segundos.

Los familiares de la víctima que estaban en el hospital al enterarse de la noticia protagonizaron escenas de dolor.

Asimismo, la esposa del ahora occiso, Elvia Oyola Carrasca, entre lagrimas expresó su molestia por la pésima atención que recibió el campesino.

“Sí hubiese sido atendido de manera inmediata pudieron haberle salvado la vida, era un hombre sano y lleno de vida”, manifestó Oyola.

Posteriormente, el cuerpo Del Rosario Chamba fue llevado a la morgue para la necropsia correspondiente a ley.

El caso fue reportado al fiscal de turno de Zarumilla.