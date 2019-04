Alertan fallas en la infraestructura de la I.E. María Parado

Síguenos en Facebook

Al transcurrir poco más de un año de la inauguración del colegio N° 091 “María Parado de Bellido”, ubicado en el caserío de Capitán Hoyle del distrito de San Jacinto, región Tumbes, se alerta el deterioro de su infraestructura poniendo en riesgo a los alumnos y docentes que concurren a dicha institución.

ALERTA

Este plantel educativo fue inaugurado con la presencia del exministro de Trabajo Javier Barreda durante la gestión del exgobernador regional Ricardo Flores Dioses, en el mes de marzo del 2018, donde la entidad regional invirtió un aproximado de 2 millones 600 mil soles.

Sin embargo, en una reciente inspección de la Defensoría del Pueblo a dicha localidad advirtió que la infraestructura ha sufrido un desgaste prematuro, muestra de ello es que las veredas se desmoronan y presentan rajaduras.

La plataforma deportiva también presenta grandes grietas, del mismo modo los docentes hicieron saber que, hace un par de días se cayó la insignia de cemento la cual se encontraba ubicada encima de la puerta de ingreso del plantel educativo.

“La insignia se cayó a escasos centímetros de una estudiante, las veredas y todo el piso presenta fisuras, las columnas también se están desmoronando, la pintura se está cayendo, queremos que se aplique la garantía y se refaccione. Hemos hecho videos para que se conozca este problema”, manifestó el director del colegio Francisco Rujel Suárez.

Agregó que hasta el momento no se han podido instalar computadoras y las pizarras electrónicas están guardadas, porque nadie va a ponerlas operativas.

Al respecto, Correo se comunicó con el gerente regional de Infraestructura, Ricardo Caballero Allón, quien explicó que a la fecha no ha recibido ningún informe por parte de la institución educativa, mucho menos de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Tumbes ni de la Dirección Regional de Educación.

Pero, aseguró que se realizará la inspección in situ por parte suya y del supervisor y de acuerdo al diagnóstico se hará la notificación al consorcio que tuvo a cargo la edificación del colegio, pues aún hay garantía de por medio.

FALTA MATERIAL

El docente también se quejó porque hasta el momento no se le entrega la totalidad de los libros para los estudiantes, tampoco se le ha informado del dinero de mantenimiento que debería llegarle para mejorar el colegio.

Rujel Suárez criticó el poco interés de la Ugel de Tumbes por este plantel educativo y la falta de comunicación para poder atender las necesidades que se suscitan esto a consecuencia a que se encuentran muy distantes de la capital.

“No existe un canal de comunicación con la Ugel, nunca nos visitan y menos me llaman o se comunican con nosotros, es difícil que yo viaje a Tumbes, a veces no hay pase y son casi tres horas para ir allá, nunca nos informan de capacitaciones, estamos abandonados, el hecho de que estemos alejados no significa que se despreocupen por este colegio, aquí vienen niños de cuatro caseríos, y muchos de ellos caminan una hora para llegar”, remarcó el director.

Otro de los problemas del plantel es que no cuentan con extintor, ni botiquín, asimismo no tienen personal de limpieza ni administrativo.