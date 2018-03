Autoridades de Tumbes están a favor de la renuncia del Presidente PPK

Síguenos en Facebook y YouTube

Tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de la República del Perú, el gobernador, el alcalde de Tumbes y el burgomaestre del distrito de La Cruz, mostraron su preocupación por la crisis política que se vive en la actualidad.

Las autoridades coinciden en que es muy probable que los proyectos se detengan y los más perjudicados sean todos los peruanos.

GOBERNADOR. El gobernador de Tumbes, Ricardo Flores Dioses, lamentó la decisión tomada por Kuczynski y manifestó que ahora se tiene que aplicar la constitución.

“Ante todo debe prevalecer la democracia, en este caso el vicepresidente Martín Vizcarra deberá asumir el cargo que le corresponde por ley”, declaró Flores Dioses.

Asimismo, comentó que la renuncia del Presidente no debe afectar al departamento de Tumbes, y para ello todas las fuerzas políticas deben de unirse para enfrentar la crisis.

“Nuestro país no es una sola persona, el Perú es todo un sistema político, administrativo, con base legal que se divide en tres niveles de gobierno. Nuestro país tendrá que reagruparse y empujar el carro bajo la misma dirección. Todas las autoridades debemos estar enfocados en salir adelante”, sostuvo.

Del mismo modo, reconoció que la difusión de los denominados “Kenjivideos”, ha sido un retroceso en el propósito de que el Perú se consolide como una nación democrática, alejada de actos de corrupción.

“Hemos retrocedido, solo espero que ese retroceso nos sirva para que a partir de ahí se hagan las cosas mucho mejor, siempre enfocados en el desarrollo de los pueblos, que finalmente son a los que representamos”, indicó la autoridad regional.

Asimismo, comentó que a la persona que le toque asumir el liderazgo del país lo haga de buena manera, poniendo por delante los intereses del Perú, antes que los intereses personales.

“Necesitamos un cambio de verdad y guardar la calma”, sostuvo Flores Dioses.

TUMBES. Por su parte, el burgomaestre de la Municipalidad Provincial de Tumbes (MPT), Manuel De Lama Hirsh, indica que con la renuncia del Mandatario las obras de la reconstrucción se atrasarán aun más.

“Hay proyectos que están encaminados en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, como el drenaje pluvial de Puerto Pizarro y el de Tumbes, temo que todo lo gestionado quede en nada”, señaló De Lama.

La autoridad edil también indicó que la nulidad del contrato de concesión de la empresa Aguas de Tumbes S.A. (Atusa), la cual se venía trabajando mediante el diálogo, con representantes de la mencionada empresa y el ministro de Vivienda Carlos Bruce, tendrá que regresar a foja cero.

“Con la renuncia del Presidente dudo que Bruce continúe en el cargo, lo más probable es que todo el gabinete de ministros sea renovado”, indicó De Lama.

Por tal motivo, refiere que Tumbes seguirá padeciendo por un sistema de agua y alcantarillado de calidad por más tiempo de lo esperado, a pesar que es una de las principales necesidades que se registran en todo el departamento fronterizo.

“La renuncia de Kuczynski no solo afecta al sector Vivienda, también se van a ver perjudicados las personas que se desempeñan en sectores productivos como agricultura, el sector pesquero, ganadero, turismo, entre otros”, detalló el burgomaestre.

Asimismo, precisó que la ambición del poder ha llevado a que hoy se esté viviendo una inestabilidad del Gobierno.

“No es justo que por conflictos entre los congresistas y el Ejecutivo, los gobiernos locales salgan perjudicados”, dijo el alcalde de Tumbes.

Cabe señalar que De Lama Hirsh se mostró en contra del intento de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski realizado el año pasado.

En diciembre del 2017, Manuel De Lama ya había referido que de llevarse a cabo la vacancia repercutiría de forma negativa en los gobiernos locales.

Incluso, en este segundo pedido de vacancia, la autoridad edil dio a conocer su preocupación por los efectos que podría acarrear; no obstante, al difundirse los videos en donde aparece el congresista por Tumbes, Bienvenido Ramírez Tandazo, ofreciendo obras a otro parlamentario para evitar la vacancia presidencial e indicando que ha recibido proyectos directamente de PPK, su opinión cambió.

“Independientemente de que PPK haya renunciado a mi me apena toda la adversidad que cae sobre las entidades y las personas que no tienen nada que ver en este tema, son los ciudadanos los principales perjudicados en toda esta novela política”, puntualizó.

LA CRUZ. En tanto, el alcalde del distrito de La Cruz, Juan Pizarro Sánchez, considera acertada la decisión de Kuczynski Godard, debido a los presuntos actos de corrupción que envuelve a su gobierno.

“Por el bien de la democracia y recuperar el avance de los pueblos, me parece bien que el mandatario Kuczynski haya decidido renunciar. Además, varios congresistas que lo respaldaron para no vacarlo, esta vez habían manifestado que no lo apoyarían”, sostuvo.

Asimismo, comentó que debe haber mayor fiscalización a las acciones que realizan las autoridades del Gobierno Central.