Controversia entre MPT y GRT por obras en avenida Castilla

Pese a que la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC) recomendó que la entrega parcial de la obra de saneamiento básico y alcantarillado de la avenida Mariscal Castilla, esta no se concretará pues según el gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Tumbes, Javier Moquillaza Herrera lo considera como irregular.

RECHAZO

El funcionario edil recalcó que las entregas parciales son un peligro, además que no están contempladas dentro del contrato inicial.

“Hemos resuelto la no recepción parcial de la obra porque, es decir que todo está bien, ¿ y si no es así? La Ley es clara, si bien se buscaba facilitar la ejecución de la pavimentación, debieron considerarlo explícitamente en el contrato, pero no están establecidos y por eso las estamos rechazando”, declaró.

Moquillaza Herrera, informó que ya ha presentado el informe respectivo al gerente municipal para que pueda notificar al gobierno regional y tome las precauciones del caso, pues no podrán continuar la pavimentación, sino hasta que se concluya el saneamiento básico en un 100 por ciento y se desarrollen las pruebas hidráulicas, pues es Organismo Técnico de Atención a Servicios de Saneamiento (Otass), quien administrará el funcionamiento del colector principal de alcantarillado de la avenida Mariscal Castilla y son ellos los responsables de dar la luz verde cuando los trabajos concluyan.

Fue claro en decir, que si ellos admitían las recepciones parciales podrían asumir denunciar, como las que ya es están formulando contra los exfuncionarios ediles.

Sobre el particular, se le consultó al gerente regional de Infraestructura, Ricardo Caballero Allón, quien solo atinó a declarar que se reunirá con los funcionarios ediles para tratar el tema, pues a la fecha el contratista a cargo de la pavimentación sigue trabajando, aunque el avance solo llega al 18%.

PLAZO

La obra inició en marzo del 2018, es decir ya cumplió un año; sin embargo, el plazo de ejecución era inicialmente de 300 días calendarios, los mismos que ya vencieron en enero de este año.

Pero a consecuencia de las múltiples paralizaciones apenas lleva un 85% de avance, según indica el gerente de Desarrollo Urbano.

“Ahorita la obra tiene un avance del 85%, además hemos tenido que ceder una ampliación de plazo, pero no porque nosotros querramos, sino porque el contratista ganó su derecho por el silencio administrativo que hizo la gestión anterior desde el 20 de diciembre”, recalcó.

Explicó que la ampliación se debe a que en 18 días se hizo la modificación del expediente técnico, y los plazos contractuales suman 34 días.

Dijo que se estima que esta construcción concluya en quincena de abril, pues solo falta un tramo en la calle Diego de Almagro y también en la calle Piura.

El funcionario replicó que el contratista solo hace observaciones al expediente cuando ya gana la buena pro, y no cuando está concursando, porque estos cuentan con el proyecto a través de las bases publicadas, es por eso que se han desestimado varios petitorios de ampliaciones de plazos por consultas.

CONFLICTO

Lo cierto es, que esta obra ha traído más de un malestar, ya que no solo afecta al transporte público por haberse intervenido una vía principal, sino que también perturba la tranquilidad y la salud de los pobladores que habitan en los alrededores.

A ello se suma, el conflicto social frecuente con los comerciantes del mercado de Tumbes, quienes más de una vez han mostrado su incomodidad, para lo que se está previendo ejecutar trabajos nocturnos.

TRABAJOS

El proyecto denominado “Mejoramiento del colector principal de alcantarillado Mariscal Castilla” tiene como unidad ejecutora a la comuna de Tumbes y ha sido financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Es el Consorcio Castilla, integrado por las empresas Constructora Idrogo S.C.R.L e Icsa Constructores S.R.L, el ganador de la buena pro del proceso de licitación pública, por un monto adjudicado de S/ 7,375,496.26, el cual representa el 99.80% del valor referencial.

La supervisión del proyecto millonario está a cargo del ciudadano Karlos Calero Zárate, quien ha firmado un contrato con la Municipalidad Provincial de Tumbes (MPT) por 317 mil soles.

Los trabajos consisten en la rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable, reemplazando las redes y conexiones domiciliarias, colocando todos los accesorios correspondientes, como grifos contraincendio, válvulas, entre otros.

En tanto, la obra del mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Mariscal Castilla y calles anexas, está a cargo del Gobierno Regional de Tumbes, bajo el financiamiento de la Reconstrucción con Cambios.

La ejecución está bajo la responsabilidad del Consorcio Vial Tumbes, que coincidentemente tiene como representante legal a José Idrogo Cruzado, el mismo que también ejecuta la obra de saneamiento.

La inversión en esta construcción es de 10 millones 399 mil 308 soles; sin embargo a través del portal de Info Obras de la Contraloría General de la República, se detecta que ya tiene un avance financiero de S/ 1,964,080.32.

En tanto, la supervisión está en manos del Consorcio Norsur, por un monto de 448 mil soles.

El plazo, también es de 300 días calendarios, pero se inició en noviembre del 2018, por lo que se estima que se debe concluir el 17 de setiembre del presente año.

Vale resaltar, que en más de una oportunidad la Contraloría General de la República ha alertado irregularidades en ambas construcciones, con el fin que las instituciones responsables corrijan en el camino el proceso y se evite mal uso de los fondos del Estado.

A su vez, la población espera su pronta conclusión.