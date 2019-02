Deficiencias y riesgos en sede de la comuna de Tumbes

Síguenos en Facebook

El centro cívico donde funciona los principales ambientes de la Municipalidad Provincial de Tumbes presenta serias deficiencias que saltan a la vista, como la falta de protección a los cables eléctricos, falta de extintores y filtraciones; sin embargo, al ser la entidad juez y parte en la certificación de seguridad de infraestructura, solo le queda a la actual gestión corregir estos gruesos errores, para evitar cualquier tragedia posterior.

RIESGOS

En un recorrido por la entidad, el regidor Robert Dolmos Peña, integrante de la comisión de Infraestructura del concejo provincial, alertó el mal estado de las conexiones eléctricas, que en diferentes ambientes se aprecian y que en la parte trasera de las oficinas se cruzan con el desfogue del agua de los aire acondicionado.

En el frontis de la entidad se evidencia la filtración de las aguas que se precipita desde el despacho de alcaldía y en la parte externa se forma charcos que podrían desencadenar algún accidente con los transeúntes.

Otra de las graves deficiencias en este local municipal, es que ni un área cuenta con extintor, y ante el riesgo de cualquier amago de incendio, están totalmente expuestos.

El fiscalizador recorrió los ambientes, y el panorama se repitió, incluso en alcaldía, donde solo hay los ganchos en que se colocan estos equipos o en su defecto la señalización.

Correo también pudo evidenciar que en diferentes pasillos hay cables expuestos por falta de focos o fluorescentes, lo que también se convierte en una falta.

Para el fiscalizador, este es un punto que debe priorizar la gestión edil, pues se debe pregonar con el ejemplo.

“Es cierto que necesitamos que la población se comprometa con formalizar sus construcciones y que éstas sean seguras, pero la entidad edil debe dar el ejemplo, por ello emplazo al alcalde a tomar las medidas correctivas”, dijo.

Posterior a la inspección al local municipal, se trasladó a la subgerencia de Defensa Civil, ubicada en Andrés Araujo Morán, donde encontró todos los extintores vencidos.

“Al menos hay unos 22 extintores vencidos, que debieron ser recargados o al menos revisados para saber si pueden ser utilizados”, recalcó.

HERENCIA

Todas estas deficiencias fueron reconocidas por el subgerente de Defensa Civil, Javier Nicolás Zapata Peña, quien lo reportó en la primera reunión del comité de Gestión de Riesgos y Desastres, quien agregó que tampoco existen documentos de gestión en el área, ni siquiera el plan de gestión de riesgos que cuenta con un marco legal y que debió ser aprobado en octubre del 2018.

“El centro cívico es uno de los locales con más alto riesgo, todos los extintores están desde diciembre en el almacén porque están vencidos, vacíos. También el local del camal y de seguridad ciudadana requiere de atención”, precisó el funcionario.

Es por ello que emplazó a los funcionarios de las áreas presupuestales a dotar de recursos a Defensa Civil para que se cumpla con las mejoras requeridas a la institución, y con ello también se refuerce el trabajo en el área.

A su turno el alcalde Jimy Silva Mena, reiteró que en estas condiciones recibió el local municipal, pero ante los requerimientos por parte del funcionario del área, se tomará las medidas necesarias para resarcir los daños a la infraestructura.

“A pesar de la precaria economía que tenemos, estamos priorizando los requerimientos sobretodo si se trata de la seguridad de las personas”, manifestó.

Presupuestalmente, dijo que en su gestión sí se respetará las asignaciones presupuestales, pese a los inconvenientes presentados.

En tanto, se precisa que según la Ley 29664, las entidades deben invertir al menos un 5% del presupuesto inicial de apertura para el programa de gestión de riesgos y desastres.

El burgomaestre también señaló que se viene haciendo lo posible por acatar las recomendaciones del concejo provincial para la contratación de personal especializado en certificaciones de edificaciones y seguridad, pues a nivel de la región solo hay seis profesionales en la materia, dispersos en diversas instituciones.

ACCIONES

Así como se plantea la mejora del centro cívico donde funciona la entidad edil, las autoridades también han dispuesto que en los próximos días se evaluarán todas las autorizaciones dadas a los locales comerciales, colegios y otros espacios públicos, pues muchos de ellos requieren una actualización documentaria ya que se han expandido sin respetar los parámetros establecidos.

“Necesitamos redoblar esfuerzos para verificar el estado de los centros comerciales, si cumplen o no con las normas establecidas por Defensa Civil, sobretodo los almacenes de las ferreterías donde hay material inflamable y que pueden generar graves desgracias de concretarse un incendio”, informó el alcalde.

DESABASTECIMIENTO

Vale precisar, que el regidor Robert Dolmos también ha reiterado su incomodidad por el mal estado en el que se encuentra el almacén de Defensa Civil, el mismo que en todo el año anterior no logró ni una sola adquisición en bienes de ayuda humanitaria.

“En la inspección reciente que hice he detectado que los pocos bienes de ayuda están alojados sin protección, todos están a la intemperie, lo peor es que el almacenero no está certificado con alguna resolución, cualquier ayuda que se deba brindar debe contar con su aval, pero la verdad no sé como están trabajando en los últimos días”, manifestó.

Precisó que espera que la actual gestión, no caiga en el mismo error que la anterior y le dé la importancia debida al área.