Detectan contratación irregular de 34 trabajadores en HRT

A pesar que el proceso de contratación CAS en el Hospital Regional de Tumbes (HRT) se desarrolló en medio de una polémica por las presuntas irregularidades advertidas, a la fecha la Contraloría General de la República ha confirmado más de uno de estos actos denunciados, entre ellos que en dicho proceso se declaró como ganadores a más de 30 postulantes que no cumplían con los requisitos mínimos.

El proceso de contratación CAS fue duramente cuestionado por los consejeros regionales quienes incluso recomendaron la anulación del mismo; sin embargo, el comité de selección presidido por Denis Juan Reyes Reynaldo, decidió proceder haciendo caso omiso a las recomendaciones en mérito a que eran un ente autónomo.

Dicho concurso se llevó a cabo entre febrero y marzo, desde la convocatoria hasta la adjudicación de las plazas, y sin bien de manera permanente el Órgano de Control Institucional (OCI) del HRT estaba observando el proceso, ellos no podían entrometerse en dicha acción; pero sí efectuaron sus respectivos controles, los mismos que ya fueron puestos de conocimiento de manera oficial a la directora del nosocomio, Amanda Villanueva del Río.

Diario Correo logró tener acceso al oficio N°88-2019 remitido por el OCI del establecimiento médico, donde se explica los detalles de la alerta de control efectuada, la misma que básicamente apunta a observar una evaluación inadecuada de las hojas de vida de los postulantes en el proceso CAS N°02-2019.

“La comisión del proceso CAS N°02-2019 declaró como ganadores a postulantes que no cumplían con los requisitos mínimos exigidos en las bases; así como aquellos que no acreditaron contar con los años de la experiencia mínima requerida” dice en parte la sumilla de la alerta de control emitida al hospital regional.

También se lee que la comisión les asignó puntaje excesivo a algunos postulantes, sin que acrediten el cumplimiento de alguno de los requisitos ponderados en los factores y criterios de evaluación.

Con todo ello, se habría conllevado a la afectación del “principio de legalidad, razonabilidad e imparcialidad que regula el procedimiento administrativo general; y a la afectación de los postulantes que por orden de prioridades hubieran ganado una plaza”, precisa dicho informe.

En dicho informe de control, el OCI advierte que existieron contradicciones entre los factores y criterios de evaluación.

Y es que en el proceso de evaluación tanto médicos especialistas, profesionales (asistencial y administrativo), técnico (asistencial y administrativo), auxiliar (auxiliar asistencial y trabajador de servicios generales), para todos los casos se estableció un puntaje máximo de 60 en la evaluación de la hoja de vida, y para la entrevista personal un puntaje máximo de 40, haciendo un total de 100. En dicho informe también se advierte que entre las bases se recalca que el puntaje mínimo aprobatorio sería de 75.

Pero, en las mismas bases del concurso, se muestran tablas de puntajes que distan entre sí, considerando que el proceso era con fases eliminatorias, dónde se constituía que en la evaluación de las hojas de vida el puntaje mínimo era de 40 y el máximo de 50, es decir 10 puntos de diferencia de las establecidas en las propias bases.

Lo mismo ocurrió en la fase de la entrevista personal, dónde en dichas tablas se contempló que el puntaje mínimo sería de 35, mientras que el máximo sería de 50, excediendo 10 puntos de los establecidos en los factores y criterios.

En el segundo hallazgo, el OCI advierte que la comisión de dicho concurso CAS declaró como ganadores a 21 postulantes que no acreditaron cumplir con los requisitos mínimos de los perfiles establecidos.

Es decir, unos 5 médicos especialistas debieron ser declarados no aptos en el momento de la postulación, al no tener la colegiatura vigente y la habilitación para ejercer la profesión. Allí figura un médico hematólogo, un neumólogo, un especialista en emergencias y desastres, un cirujano dentista y un licenciado en enfermería. Vale recalcar, que la habilitación profesional era un requisito mínimo.

En esta relación, también figuran un tecnólogo médico en terapia física y lenguaje, en este caso el postulante no acreditó la copia simple del término de su Serums, a pesar de ser requisito mínimo. Asimismo, un asistente ejecutivo no acreditó el tiempo mínimo de experiencia, pues solo acreditó 5 meses, cuando se requería un año como mínimo.

Otros dos operadores de rayos X que fueron favorecidos con plazas en el concurso CAS, no acreditaron que tengan estudios en tecnología médica y en especial especialidad al menos de 6 semestres en radiología. Por otro lado, un auxiliar en nutrición presentó documentos de experiencia laboral como secretaria, cuando ésta no era la correcta pues postulaba para otro rubro, y además no acreditó ninguna capacitación en el tema de nutrición.

Al igual que ellos, 5 técnicos de seguridad tampoco acreditaron ni siquiera los requisitos de los estudios secundarios a través de las copias simples, ni la experiencia mínima requerida de 6 meses en el rubro de seguridad, tampoco acreditan capacitación alguna, pese a ello, fueron ganadores de las plazas. Lo mismo ocurrió para cuatro postulantes en el rubro de servicios generales (limpieza) y un auxiliar en cocina y otro en artesanía.

El siguiente hallazgo detectado por la OCI del hospital regional, es que la comisión del proceso CAS declaró como ganadores a 7 postulantes que no acreditaron los años de experiencia requerida, a pesar de ello otorgaron puntaje excesivo.

Aquí se advierte que 6 de ellos, no acreditaron los 2 años de experiencia como técnicos en enfermería y otro licenciado en enfermería tampoco acreditó dicha experiencia laboral, teniendo en cuenta que sus puntajes debieron ser menores a 20 puntos; y la comisión les otorgó el puntaje máximo.

También, otros 6 contratados tampoco cumplieron con los requisitos mínimos y también fueron beneficiados con puntaje excesivo. Por ejemplo, un técnico de enfermería no acreditó capacitaciones, dos auxiliares de nutrición no acreditaron la experiencia mínima de los 6 meses solicitados en el concurso, al igual que un personal de limpieza y dos pilotos para ambulancia.

De acuerdo al reporte de OCI se ha detectado la vulneración de los principios de legalidad, razonabilidad e imparcialidad.