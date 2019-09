Hildebrando Antón: "Jimy Silva no tiene los reflejos para gestionar los recursos”

Síguenos en Facebook

El excandidato a la Municipalidad Provincial de Tumbes, por el partido Unión Por el Perú (UPP), Hildebrando Antón Navarro, nos expresa un breve análisis sobre los nueve meses de la gestión edil del burgomaestre Jimy Silva Mena. Manifiesta que la comuna no cuenta con un equipo técnico adecuado y que el paquete de obras lanzado hace unas semanas, no significa que sean proyectos de impacto.

¿Cómo cree que va la gestión del alcalde Jimy SIlva?

Como gestor municipal, Jimy Silva tiene muy pocos reflejos y, prácticamente, ha renunciado a lo que pregonó en su campaña política. Estoy convencido de que no se están dando los grandes pasos para afrontar el mejoramiento de los elementos básicos para que la ciudad mantenga un desarrollo sostenible.

¿De qué forma, la ciudad podría desarrollar?

Lo principal es mejorar el servicio de agua potable, desagüe; como también, el ordenamiento terrestre, expansión urbana y la energía eléctrica. Por ello, Tumbes no tiene industrias porque carecemos de estos servicios.

¿Por qué se reformula los expedientes de la gestión pasada?

Sencillamente, el alcalde piensa que tiene irregularidades en la parte técnica cuando no necesariamente puede ser así. Se le cuestiona la demora en iniciar la ejecución de estos proyectos porque se han perdido nueve meses de desarrollo social de Tumbes.

¿Cree que al reformular dichos expedientes, la autoridad obtenga algún beneficio?

Se puede especular muchas cosas. Creo que para tratar de evitar esta situación, la Contraloría de la República tiene hoy facultades del control previo; entonces, está en la potestad de enfrentar algunas eventualidades que se puedan presentar en la reformulación de los proyectos porque el pueblo de Tumbes lo quiere escuchar y quiere acción.

¿Qué tipos de obras necesita la ciudad?

Tanto el alcalde Silva como los funcionarios ediles anunciaron que se presentarán un paquete de obras de impacto para la ciudad de Tumbes en esta temporada. Pero, recordemos que los campos deportivos, pistas y veredas y muros de contención no son de gran complejidad; entonces, ¿por qué se han demorado tanto?

¿Qué se cuestiona aquí?

Definitivamente, es evidente la falta de capacidad técnica del equipo municipal para poder enfrentar lo que será un esquema de desarrollo para acceder a una alianza estratégica con el gobierno regional, sino, fundamentalmente, con el Gobierno Central; porque ahí está la plata y se necesita presentar varios proyectos millonarios y generar las obras de impacto que Tumbes necesita.

¿Cuál sería una obra de impacto?

Un gran proyecto sería el mejoramiento total y definitivo del servicio de agua potable. Porque un pueblo sin agua, no desarrolla y como estamos, nos quedan muchos años de subdesarrollo. Para lograr dicha obra, la municipalidad debe fijar alianzas estratégicas con los niveles de gobierno superiores y colegios profesionales, cumpliendo los compromisos pertinentes.

¿Qué habrá pasado para que recién intente erradicar el comercio ambulatorio?

Ha sido un gran descuido del burgomaestre porque habría permitido que, prácticamente, Tumbes sea un mercado Persa donde todo el mundo hacía y deshacía de las calles y eso no es conveniente. Jimy Silva lo permitió desde el primer día, lamentablemente.

¿Por qué no lo hacen?

Creo que falta un equipo técnico importante en materia económica porque la proliferación de los ambulantes es un problema social que aqueja a todas las ciudades del país; pero, la diferencia, por ejemplo, que Piura tiene una infraestructura para ubicar a los vendedores; en cambio, acá en Tumbes, no existe un lugar específico para trasladarlos. Por eso, hay que dinamizar el diálogo con los dueños del mercado para que alberguen a los ambulantes en una estructura de 3 a 4 pisos, referente al nuevo mercado que está por ejecutarse. Con eso, desaparecerían en parte los ambulantes de la ciudad. Necesitamos orden.

¿El alcalde de Tumbes está cumpliendo su plan de gobierno?

No, claro que no. Recuerdo que él planteaba que los primeros meses iba a ver un programa de titulación de tierras. No olvidar que el Gobierno Central tiene un programa nacional para otorgar los recursos necesarios, tanto a Cofopri y a los municipios, para la titulación de tierras. Creo que ahí, en la comuna provincial, no hay nada de eso.

¿Aprueba o desaprueba la gestión de Jimy Silva Mena?

Creo que la población tumbesina desaprueba esta gestión porque no conocen algunos indicios de una obra de impacto. Por eso, la ciudadanía tiene una peor percepción del servicio de agua potable.