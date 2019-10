José Alemán:"El próximo año ya no podremos echarle la culpa a nadie"

El vicegobernador regional de Tumbes, José Alemán Infante, refiere que si bien es cierto este año se han presentado diferentes inconvenientes en la gestión, so pretexto que la proyección presupuestal ya estaba programada desde el 2018, el equipo técnico profesional de ahora debe cumplir con realizar un sinceramiento de la proyección y programación para evitar los mismos errores en el 2020.

"Yo les he pedido que nos sentemos a analizar y decir en qué estamos bien y que no para poder corregir y sincerarnos en la planificación porque el próximo año ya no le podemos echar la culpa a nadie", mencionó.

Respecto al cumplimiento del Plan de Desarrollo Concertado, precisó que están trabajando con personal del Ministerio de Economía y Finanzas en la sede regional para velar que se cumpla la hoja de ruta trazada para el desarrollo comunal de Tumbes.