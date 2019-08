Lento avance en proceso judicial contra congresista

Síguenos en Facebook

El proceso judicial que se le sigue al congresista fujimorista Juan Carlo Yuyes Meza por la compra irregular de un terreno del Gobierno Regional de Tumbes (GRT) avanza a paso lento, según información brindada por la Procuraduría Pública Anticorrupción.

En la actualidad el caso es investigado por la fiscal Mirian Umbo Ruiz de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y el proceso judicial se viene llevando a cabo en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, que presideel magistrado Jaime Igor Elías Lecarnaqué.

Es preciso señalar que este caso se encuentra en etapa intermedia, figurando como pendiente la audiencia de control de acusación, la cual se llevará acabo los días 9 y 10 de setiembre. Las referida audiencia iniciará a partir de las 2:30 de la tarde.

DELITO

Es preciso señalar que el parlamentario por Tumbes, así como los demás investigados, son acusados de corrupción, por presuntamente haber cometido el delito de colusión agravada.

En su defensa, Juan Yuyes Meza ha manifestado en reiteradas oportunidades que no ha actuado de forma ilegal, y que dejará que el órgano jurisdiccional competente confirme le dé la razón. No obstante, las investigaciones por parte del Ministerio Público siguen su curso.

Cabe indicar que Diario Correo se comunicó telefónicamente con el parlamentario; no obstante, prefirió no brindar declaraciones.

“Refritos y otras cosas yo no contesto, porque ya lo he contestado en su debido momento... No le voy a contestar ninguna pregunta ni a conceder ninguna entrevista”, atinó a decir el legislador de Fuerza Popular, antes de cortar de manera abrupta la llamada.

ACUSADOS

La denuncia por corrupción de funcionarios no solo involucra al legislador Juan Yuyes, sino también al actual alcalde provincial de Zarumilla Cristhian Palacios Palacios, así como al expresidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, quien hoy cumple condena por otros casos de corrupción en el penal de Piedras Gordas, ubicado en la ciudad de Lima.

En la lista también figuran Himen Mendoza Barreto, Julio Dioses Saldarriaga, Alicia Clavijo Infante, Julio Ocampo Prado, Dayana Ojeda Carrasco, Dagner Quispe Alemán, Luis Castillo Rugel, Raúl Luperdi Castañeda y Carlos Zeta Juárez.

Cabe destacar que algunos de los antes mencionados se desempeñan como servidores públicos en entidades de Tumbes.

CASO

Los hechos están referidos a un supuesto contubernio entre Juan Yuyes y exfuncionarios y servidores del Gobierno Regional de Tumbes, quienes intervinieron en la tramitación del expediente administrativo N°660-2011 iniciado por el actual parlamentario de la bancada de Fuerza Popular.

Precisamente Juan Yuyes, tras realizar unos trámites, resultó beneficiado con la adjudicación de un terreno de 778.9039 metros cuadrados de extensión, el mismo que era de propiedad de la entidad regional.

El inmueble en cuestión se encuentra ubicado en la avenida Fernando Belaunde Terry, frente a la Corte Superior de Justicia de Tumbes.

irregularidades. El 22 de noviembre del 2011, Juan Yuyes envió una solicitud de adjudicación de predio al entonces presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses.

Aquel día, Yuyes sustentó su deseo de adquirir la propiedad, alegando que el GRT era el ente regulador de los terrenos del Estado, teniendo como una de sus políticas la formalización de áreas para satisfacer las necesidades de vivienda.

Casi tres meses después, el solicitante envió otro documento a Gerardo Viñas, adjuntando un certificado de búsqueda catastral.

El 7 de marzo del 2012, Dayana Ojeda Carrasco emitió el informe N°006-2012/GOB.REG.TUMBES-GRPPAT-SGAT-DJOC, a través del cual detallaba al ex subgerente de acondicionamiento territorial, Himen Mendoza Barreto, la realización de la inspección ocular en campo, recomendando continuar el trámite.

Frente ello, la mencionada subgerencia procedió a emitir un informe técnico legal, suscrito por Himen Mendoza y el abogado Julio Saldarriaga, quienes se dirigieron al gerente de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial, Julio Ocampo Prado, señalando que la petición de Yuyes era procedente.

Tras la emisión del informe, se contrató a un perito para verificar la tasación del terreno.

Sin embargo, al ser advertido que de acuerdo al Decreto Supremo Nº 007-2008-Vivienda, se estipula que no existe norma legal que permita adjudicarse un predio de propiedad estatal a título oneroso para la construcción de vivienda, Yuyes -quien en ese entonces se desempeñaba como gerente de la Corporación DEVELOP Inversiones EIRL- decide presentar otra solicitud.

Esta vez, el pedido fue formulado a nombre de la empresa, argumentando que en el terreno se ejecutaría un proyecto que generaría varios puestos de trabajos, por lo que incluso se realizaron coordinaciones con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) para declararlo de “interés regional”.

De una manera presuntamente subvaluada, el entonces empresario Juan Yuyes Meza pagó solamente S/ 86,500 por el terreno; sin que haya existido otro postor.

Pese a ello, el proceso fue observado porque necesitaba la aprobación del Consejo Regional de Tumbes.

Es por ello que en este caso están incluidos los exfiscalizadores Cristhian Palacios Palacios, quien ahora es alcalde de Zarumilla, Dagner Quispe Alemán y Luis Castillo Rugel, quienes integraban la comisión de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial y aprobaron un informe a favor de Yuyes.

Ante esta situación, se espera que el proceso se desarrolle de manera transparente y no quede encarpetando.