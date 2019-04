Más de 21 mil personas con discapacidad buscan atención a nivel regional

Síguenos en Facebook

Ante la necesidad de atención a favor de las más de 21 mil 700 personas con discapacidad en la región Tumbes, se conformó la mesa técnica regional de trabajo a favor de los integrantes de este grupo vulnerable, hecho que es reconocido por Percy Oyola, coordinador regional del Consejo Nacional de las personas con Discapacidad (Conadis).

ACCIÓN

En una corta ceremonia, se logró la juramentación de la mesa técnica que preside el gobernador Wilmer Dios, donde además se propuso la meta de establecer un plan articulado de trabajo con los 13 distritos, para no solo lograr que se cubra la cuota de inclusión laboral, sino también para que las entidades del Estado cumplan con invertir el presupuesto adecuado a favor de las personas con discapacidad.

Según detalló el gerente regional de Desarrollo Social, Dam Chinga Zeta, en el presupuesto actual no se ha considerado proyecto alguno a favor del grupo vulnerable, es por ello que recién se están formulando los mismos, para lo cual ya se contaría con el aval del área respectiva.

“Las personas con discapacidad no piden un puesto de trabajo, te piden una oportunidad laboral, acceso que muchas veces carecen las instituciones públicas, atención en salud, porque no hay centros de rehabilitación. Vamos a implementar una hoja de ruta, pero no sin el respaldo de la mesa técnica”, precisó.

Recalcó, que del fondo económico total del pliego regional, el 0.05% es para las acciones de inclusión y accesibilidad a favor de las personas con discapacidad, y que otro 0.05% es para implementar proyectos a través de la Oficina Regional de Atención a Personas con Discapacidad (Oredis).

A su turno, Percy Oyola coordinador del Conadis en Tumbes, dijo que esta ruta de trabajo debe avizorar al Bicentenario, pues la política nacional viene reforzando las acciones de inclusión.

Es por ello, que la participación de todas las municipalidades será relevante.