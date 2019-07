Más del 90% de aguaverdinos carecen del recurso hídrico

Síguenos en Facebook

El 90% de la población de Aguas Verdes padece desde hace tres años por la carencia del recurso hídrico, así lo reconoció el alcalde Franklin Silupú Tello.

De acuerdo al último censo de población realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei), en el distrito fronterizo viven un promedio de 24,997 personas, las cuales casi en su totalidad sufren diariamente por la falta de agua.

Es preciso recordar que el problema se agudizó cuando el último pozo de agua de la localidad dejó de funcionar, a pesar que la entidad edil había gastado un aproximado de S/ 30 millones en una obra de saneamiento básico que en la actualidad no sirve.

Frente a ello, aún no existe ningún responsable por las fallas en la construcción, mientras que la población paga las consecuencias de esta escandalosa irregularidad.

Los afectados incluso se han visto en la necesidad de cruzar la frontera hacia Ecuador para comprar el líquido vital, situación que les demanda tiempo y un gasto que perjudica la economía familiar.

ACCIÓN

En tanto, la actual autoridad edil comenta que se viene trabajando un nuevo proyecto para dar solución al problema del agua y alcantarillado.

Franklin Silupú comentó que el mencionado proyecto está valorizado en más de S/ 60 millones y se ejecutará a través de tres etapas.

“Hace quince días sostuve una reunión con representantes del ministerio de Vivienda y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), quienes dan viabilidad al proyecto integral”, manifestó.

Asimismo, detalló que este año se iniciará la construcción de dos pozos tubulares, el próximo año dos más, luego se construirá una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y posteriormente se realizarán trabajos de cambios de redes de alcantarillado.

Para la primera etapa, el burgomaestre comentó que la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes (MDAV) ya cuenta con más de S/ 4 millones para comenzar a elaborar el respectivo expediente técnico y ejecutar las obras.

“En los próximos días se estará lanzando a concurso público la elaboración del expediente técnico de los dos primeros pozos tubulares”, aseguró el alcalde.

Franklin Silupú no desaprovechó la oportunidad para cuestionar al exalcalde de Aguas Verdes, Wilder More Tesén, mencionando que la anterior gestión no dejó ningún expediente encaminado, razón por la cual se han tenido que realizar las acciones pertinentes desde cero, hecho que ha retrasado la inversión.

AFECTADOS Y LIMITACIONES

Entre las zonas más afectadas por la falta de agua figuran Villa Primavera, La Curva, Villa Comercial de Aguas Verdes, el asentamiento humano 28 de Julio y Complejo Habitacional.

También destacan algunos sectores de José de San Martín, Puerto Perú y Tomás Arizola.

La carencia del recurso hídrico no solo afecta de forma económica a la población, sino que frena el desarrollo y expone la propagación de distintas enfermedades, sobre todo estomacales.

Es por ello que en la localidad fronteriza se reportan varios casos de personas con enfermedades diarréicas aguda.

Asimismo, existen casos probables de leptospirosis, enfermedad transmitida por roedores, los cuales aparecen por las irregularidades en el sistema de saneamiento básico.

Correo pudo conocer que algunos sectores de Aguas Verdes son abastecidos con un pozo de Zarumilla y por una empresa langostinera, aunque la calidad del agua no es óptima para el consumo humano.

El alcalde de Aguas Verdes señaló que existen varias falencias para palear el problema del desabastecimiento del líquido vital.

Entre ellas destaca que la entidad edil no posee ninguna cisterna. Ante esta situación se ha optado por comprar tres tanques elevados, para llenarlos con agua de otras reservas y realizar el traslado en un volquete por los colegios públicos, la comisaría, algunas entidades y sobre todo para la población.

“Del mismo modo, Otass está apoyando con cisternas, la repartición del agua se realiza los martes y jueves”, sostiene Silupú Tello.

PROBLEMA LEGAL

Un proceso legal reposa en el Poder Judicial contra el exalcalde de Aguas Verdes Ely Pintado Córdova, exfuncionarios ediles, los representantes del Consorcio Idrogo E.I.R.L y de la exconcesionaria Atusa.

El caso gira en torno a las deficiencias en la ejecución de una obra de saneamiento valorizada en S/ 30 millones aproximadamente.

El proyecto incluía la construcción de un pozo de agua, el cual a un año de comenzar a operar se arenó por completo dejando sin recurso hídrico a todo el distrito.

Tras lo ocurrido, se realizaron una serie de investigaciones, la Contraloría elaboró una auditoría en la que destacaban las irregularidades técnicas y el proceso luego se llevó a la vía judicial durante el 2017.

Desde ese año en que se iniciaron las investigaciones en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, no se ha podido establecer responsabilidades penales, por lo que el proceso sigue su curso en la Corte Superior de Justicia de Tumbes.

Para el Consorcio Idrogo, la empresa Atusa que brindaba el servicio de agua y alcantarillado, operó de manera incorrecta el pozo, hecho que motivo que se arenara.

Sin embargo, la Fiscalía no descarta la posibilidad que el consorcio ejecutor haya realizada de manera deficiente el proyecto, el cual fue recepcionado por el exalcalde Ely Pintado y sus exfuncionarios quienes emitieron un informe avalando la obra.