MPT alista denuncia contra los cuatro alcaldes delegados

Por presuntamente haber cometido el delito de usurpación de funciones, así como la realización de cobros ilegales, la Municipalidad Provincial de Tumbes (MPT) viene reuniendo una serie de documentos para efectuar una denuncia penal contra los cuatro alcaldes delegados de la provincia.

En ese sentido, la autoridad edil del centro poblado Andrés Araujo Morán, Robert Fiestas Benavides; la alcaldesa de la villa Puerto Pizarro, Jeny Soto Villavicencio; el alcalde de Pampa Grande, Marco Coronado Chávez y el burgomaestre de villa San Isidro, Ceferino Chiroque Alvines, se encuentran comprometidos en este tema.

Por su parte, la alcaldesa de Puerto Pizarro, la autoridad edil de Pampa Grande y de villa San Isidro, rechazaron tajantemente la acusación. Cabe señalar que Correo también trató de comunicarse con el alcalde Robert Fiestas, pero no fue posible.

Los burgomaestres delegados no descartaron iniciar acciones legales para salvaguardar su imagen, ya que recalcaron que la acusación no posee argumentos claros.

ACUSACIÓN

La gerente de Rentas de la MPT, Sandra Espinoza Villar, manifestó que desde hace años las autoridades aludidas vienen cobrando impuestos que no están facultados a recaudar, perjudicando los intereses de la comuna provincial.

Destacan el impuesto vehicular, predial, alcabala, arbitrios, entre otros.

“Ellos no tienen formatos autorizados, no tienen los formularios, eso es competencia de la MPT, ellos no son ni siquiera comunas distritales, son delegadas, no les compete ese tipo de cobros”, cuestionó la funcionaria.

En vista de ello, Sandra Espinoza dijo no saber cómo están estableciendo los precios de los impuestos.

“Me he llevado una sorpresa, desde la MPT hemos estado notificando a las empresas langostineras para el pago de impuesto predial y (sus representantes) nos dicen que ya pagaron a Puerto Pizarro, incluso nos muestran la declaración jurada”, comentó Sandra Espinoza.

Asimismo comentó que “el impuesto predial es fuerte (entre 8 mil a 70 mil soles), y en la MPT no tenemos muchos ingresos de estas empresas, será porque ellos lo están cobrando”.

Reiteró que las municipalidades delegadas no poseen aranceles, tabla de valores, reglamento de depreciación para fijar los cobros, ya que eso solo es competencia de la comuna provincial de Tumbes.

“Ya hubo usurpación de funciones, porque no debieron en ningún momento cobrar el impuesto predial, pueden haberlo hecho en arbitrios, siempre y cuando ellos presten el servicios. Por ejemplo, en Andrés Araujo, quien presta el servicio es la MPT, por tanto es acá donde deben pagar, pero ellos también han estado cobrando”, afirmó la gerente de Rentas

Por tal motivo, añadió que la Procuraduría Pública de la comuna de Tumbes, formulará la denuncia correspondiente.

SE DEFIENDEN

Jeny Soto, Ceferino Chiroque y Marco Coronado, refirieron que tienen muy en claro las competencias de las comunas delegas; es por ello que señalaron que en ningún momento han efectuado cobros indebidos, tal como asegura la funcionaria.

Incluso, mediante documentos dirigidos al alcalde de Tumbes, Jimy Silva Mena, reconocen que las competencias que poseen son limitadas y el cobro de impuesto predial, entre otros conceptos, siempre ha sido realizado por la comuna provincial.

Las autoridades mostraron la ordenanza regional en la que están establecidas sus funciones. Asimismo, lamentaron el supuesto desconocimiento de las normas por parte de la gerente de Rentas de la MPT.