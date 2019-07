Segismundo Cruces: “Wilmer Dios no cumple con su plan de gobierno que presentó en campaña”

Al concluir el primer semestre de la gestión regional de turno en Tumbes, el excandidato Segismundo Cruces no dudó en cuestionar la poca ejecución presupuestal y con ello el incumplimiento del plan de gobierno que habría establecido Wilmer Dios Benites.

CRÍTICA

Para Cruces Ordinola, el gobernador de turno solo está demostrando que no conoce bien su plan de gobierno, pues la crisis económica de la que ha hablado durante estos seis meses ya eran de conocimiento público.

“Este gobierno no tiene brújula, el plan que se presentó en campaña para tener un triunfo electoral está muy lejos de la verdad de lo que está pasando. Los anuncios dan por todo lugar que al parecer este año otra vez está perdido en contra de la inversión pública”, declaró. También criticó al equipo de funcionarios que lo acompañan.

“Este gobierno no está bien y sus técnicos no están a la altura de las gerencias o cargos que vienen ocupando”, recalcó.

Dijo que “Wilmer Dios está a tiempo para corregir esta debilidad en su gestión y que debería convocar a otras agrupaciones políticas porque todos estamos en miras al desarrollo de Tumbes como región”.

El también líder político de Democracia Directa invocó al mandatario regional a respetar los acuerdos firmados en campaña electoral, entre ellos, los pactos de la mesa de concertación por la lucha contra la pobreza.

“Hay pactos que se han firmado en pro de la educación, salud y en pro del desarrollo y no se están cumpliendo, hoy ya no estamos en campaña ni en figuretísmos, estamos para que quien salió electo cumpla con lo acordado”, aseveró.

Por otro lado descartó que haya algún trato político con el vicegobernador regional José Alemán Infante, aunque dijo que él debería tener un poco más de protagonismo en la gestión.

“Nunca me he peleado con nadie, pero no hemos tenido ninguna conversación”, acotó.