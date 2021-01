El último día del 2020, se realizó una acalorada sesión ordinaria en la que entre algunas discusiones, se llegó a definir quién sería el nuevo consejero delegado y cómo se conformarían las nuevas comisiones, en el Consejo Regional de Tumbes.





DISCONFORME

Todos los consejeros regionales presiden al menos una comisión, a excepción del fiscalizador Alexis Santamaría Pupuche, quien fue elegido por la agrupación Faena.

Precisamente por ello, durante la última sesión del año pasado, Santamaría atinó a escribir en un papel la palabra “Repartija”, para luego alzarla en alusión a sus demás compañeros.

Ante este altercado, el consejero George Díaz, quien hasta el 2020 era el consejero delegado, decidió suspender la sesión por algunos minutos.

“El pueblo espera más de nosotros, que debatamos las ideas y si no soy consecuente con lo que pienso o no me gusta hay que dar la cara, no hay que pararnos, cancelar todo”, expresó Santamaría luego que se decidiera suspender la sesión.

No obstante, no pudo detallar a quién o a quienes de los demás consejeros iba dirigido el mensaje.

“Lo hice por la discusión del pleno del Consejo que no es del todo serio, hay consejeros que están denunciados por extorsionar a funcionarios”, expresó.

Por su parte, los fiscalizadores Antonio Espinoza y George Díaz, cuestionaron la labor de Santamaría, quien es relacionado con la gestión del gobernador, al no efectuar acciones de fiscalización o formular denuncias.





JURAMENTACIÓN

Luego del altercado, se decidió que este viernes Antonio Espinoza juramentará como nuevo consejero delegado; George Díaz presidirá la comisión de Infraestructura; Rudy Fiestas permanecerá en Fiscalización; en Desarrollo Económico, Daniel Sanjinez, entre otros.