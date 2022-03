Cientos de tumbesinos con baldes y bidones desde tempranas horas forman inmensas colas afuera de la planta de tratamiento de agua potable El Milagro con el propósito de recoger el recurso hídrico, el cual carecen hace varios días. Pobladores de varios barrios populosos de Tumbes, no cuentan con el abastecimiento de agua potable generando la protesta colectiva de cientos de usuarios.

Ante esta situación, los afectados se han visto obligados a trasladarse hasta el reservorio principal de agua El Milagro para recoger el líquido elemento. Los usuarios exigen a la Unidad Ejecutora Agua Tumbes a reponer con celeridad el servicio y al alcalde provincial Jimy Silva Mena a tomar cartas en el asunto porque no se puede permitir que una zona como Tumbes, con más de 30 grados de temperatura, sufra el desabastecimiento de un servicio vital.

“No es posible que la Unidad Ejecutora Agua Tumbes no tenga un plan de contingencia y los más afectados sean los usuarios. En mi caso yo vengo desde el barrio San José y tengo que pagar 10 soles al mototaxi para que me traiga a la planta El Milagro y lleve a mi casa con mis bidones de agua, y esos gastos extras me perjudican debido a que pago puntualmente mi recibo”, dijo Carlos Jiménez.

MANTENIMIENTO

Por su parte, la Unidad Ejecutora Agua Tumbes indicó que debido a problemas por la alta turbidez del río Tumbes, el día domingo en horas de noche la UE se vio en la necesidad de paralizar la planta de tratamiento El Milagro, con la finalidad de limpiar sus componentes de potabilización para continuar con la producción de agua potable según los estándares de calidad establecidos.

Explicó que el lunes en horas de la noche se procedió a retomar la prestación para el casco urbano de Tumbes, Andrés y Araujo, Corrales, pero un evento fortuito ocasionado en el interior del sistema eléctrico de la planta de agua paralizó sus equipos de bombeo, impidiendo que se retome la distribución domiciliaria del recurso.