Un gran susto generó entre los bañistas la aparición de un tiburón ballena, que se acercó muy cerca a la orilla de la playa Canoas, en la localidad de Punta Sal, región Tumbes, para alimentarse.

El director regional de Produce en Tumbes, Sergio Sandoval, pidió a la población y a los veraneantes a que no tengan miedo porque es común observar este tipo de especie marina en Tumbes.

“Agradecerle a la comunidad, principalmente a los turistas, que no tengan miedo, es normal en Tumbes ver este tipo de especies como tiburón ballena. Es un pez muy grande, no hay ningún problema de que sea un tiburón agresivo, es más, es una ballena, por las características. Es totalmente inofensivo. Estamos acostumbrados acá a ver este tipo de especies, como mantas (rayas) también”, expresó en diálogo con Canal N.

Sin embargo, recomendó a los bañistas a no acercarse cuando estos animales estén alimentándose cerca a la orilla de cualquier playa.

“Una recomendación a toda la población, especialmente a los bañistas y turistas, no acercarse (cuando los animales) estén alimentándose. Ellos normalmente se acercan por el tema de la alimentación, pero de ahí, de un posible peligro, no lo son. No atacan, no he escuchado ningún reporte de que hayan atacado a personas. Tengan la tranquilidad de que el sector les dan la confianza de que son inofensivo”, manifestó.

Por último, Sergio Sandoval pidió a los turistas a que disfruten el espectáculo de la aparición de estas especies. “Aprovechar de observar. Son pocas veces que algunas personas logran ver esto, normalmente lo vemos los pescadores. Siempre se acercan a las embarcaciones, pero poco se acercan para que sean observados por los turistas en la playa”, culminó.

Punta Sal: Tiburón ballena causó susto entre bañistas de la playa Canoas (VIDEO)