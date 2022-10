Tres personas, presuntamente implicadas en el robo de las pertenencias a dos estudiantes universitarias, fueron detenidas por personal policial tras una persecución en el distrito de San Juan de la Virgen, en Tumbes.

Según la Policía Nacional, el acto delictivo ocurrió el último viernes al promediar las 3:20 de la tarde, en circunstancias que Anayely R.C (20) y Gina G.C (19), que se encontraban en la avenida Mateo Pumacahua, del centro poblado Pampa Grande fueron interceptadas por una motokar con tres sujetos a bordo.

Robo y persecución

Los sujetos bajaron del vehículo y, tras forcejear con las dos mujeres, les arrebataron su celular para después emprender su huida.

Las agraviadas alertaron del robo a agentes de la comisaría El Tablazo, por lo que inmediatamente los policías realizaron operativos en la zona y, en ese interín, dieron con un vehículo marca Zongshen de placa de rodaje 1596-SA, que habría sido usado en el robo y le dieron el alto, pero sus ocupantes hicieron caso omiso.

Los efectivos lograron intervenir a los sujetos en los arbustos del caserío Garbanzal.

Los hombres fueron identificados como Erwin Paladines Morán, de 28 años, Darwin Díaz Urbina (40) y Eduar Morán López (33), y los detuvieron por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado.

Los intervenidos junto al trimóvil fueron trasladados a la comisaría El Tablazo, posteriormente pasaron a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri), ubicado en el complejo Jorge Taipe Tarazona.

El caso se comunicó al cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tumbes, para seguir con las diligencias.

Los pobladores del centro poblado de Pampa Grande piden a las autoridades de la Municipalidad Provincial de Tumbes y la Policía Nacional cumplir con la promesa de instalar una comisaría en dicha localidad debido a que el índice delincuencial común y organizado es alto.

“La comisaría El Tablazo no se da abasto para brindar seguridad a varios barrios. Hace años no prometieron una comisaría en Pampa Grande y no cumplen con instalarla”, dijo un poblador cansado de la inseguridad ciudadana.