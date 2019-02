Abencia Meza rompe su silencio: "Me condenaron porque soy lesbiana, porque soy famosa"

Síguenos en Facebook

La cantante folclórica Abencia Meza rompió su silencio desde prisión y envió una carta a DíaD, donde expresó que la condenaron por su orientación sexual y porque era un personaje público.

"Hoy, Dios me da una oportunidad y gritar al mundo soy inocente porque me condenaron porque soy lesbiana, porque soy famosa", dice parte de la misiva.

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional revisará la sentencia de 30 años de prisión a la que fue sometida Abencia Meza por el asesinato a su pareja Alicia Delgado. El organismo tiene hasta 90 días para dar su decisión.

"Doy gracias a Dios por darme esta oportunidad. De nuevo a través del TC de demostrar mi inocencia. Siempre he dicho que soy inocente de lo que se me acusa", escribió en la carta.

"La cárcel es para los valientes. Trato de llevar mi día trabajando para seguir siendo el eje de mi famila. No me rendiré, lucharé hasta el último día de mi vida. La gente que me conoce sabe como fui, como soy, trabajadora como toda provinciana, luchadora", agregó.